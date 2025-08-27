日本IBMは8月27日、広島県と鳥取県が同社と構築した「広島県・鳥取県共同運用型防災情報システム」が4月1日から運用を開始したと明らかにした。

新システムのイメージ

システム構築の背景

近年、国内では異常気象で災害が激甚化する傾向が続いており、防災対策は喫緊の課題となっており、特に各自治体が保有している防災情報システムは自組織での利用のみを想定し、組織を超えた対応が取りづらいという課題があったという。

災害発生時には、被害や災害対応が複数の県にまたがる場合もあり、他県との応援・受援を円滑に行えるようにするため、全国初となる複数の県で共同運用可能な防災情報システムを構築することとした。

新システムの概要

新システムは、IBMのパッケージソリューション「IBM災害対応情報システム」をベースに構築し、デジタル庁のデザインシステムをふまえ、防災情報システム向けにカスタマイズした最新のUI/UXを取り入れ、初見でもわかりやすい、災害対応の現場のニーズに配慮したデザインを採用した。

また、従来の県民向けポータルサイトは各種災害情報の発信にとどまっていたため、住民が即座に取るべき避難行動が分かるよう導線設計を見直し「広島県防災Web」「鳥取県防災Web」としてリニューアル。これにより、行政側の情報収集や意思決定の迅速化、県民の迅速な避難行動を支援するとのこと。

システム基盤はIBM災害対応情報システムに加え、災害対応時に手作業で作成されている各種Excel帳票を自動でシステムから出力できるようにするため、Excel業務イノベーションプラットフォームとして実績を持つデジタル・インフォメーション・テクノロジーの「xoBlos(ゾブロス)」を採用した。

さらに、県民向けに防災情報を配信する「広島県防災情報メール通知サービス」のメール到達率を向上させ、有事の際の重要情報を確実に県民に届けることができるよう、日本国内に最適化された高速メール配信基盤であるラクスライトクラウドのblastengine(ブラストエンジン)を採用している。