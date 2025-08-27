電通は8月26日、国内電通グループ7社(電通総研、電通デジタル、電通プロモーションプラス、イグニション・ポイント、ミツエーリンクス、GNUS、電通クロスブレイン)と連携し、企業のデジタル事業成長を支援する新サービス「Product Management For Growth」の提供を開始したことを発表した。。

「Product Management For Growth」全体像

サービスの概要

このサービスは、企業と顧客をつなぐアプリケーションやウェブサービスなどのデジタルプロダクトを対象に、企画から開発、運用、成長戦略まで包括的に支援するもの。AIによるアイデア創出やプロトタイピング、UX設計を組み合わせることで、効率と品質を両立させることを目指す。

特に、設計フェーズのアイディエーションや企画フェーズのプロトタイピングでは、斬新なアイデアを高速生成するAIブレストシステム「AIQQQ FLASH」や、1億人規模の高解像度ペルソナを仮想再現するAIモデル「People Model」などのツールを活用し、開発プロセスの精度とスピードの両立を実現するという。

成長支援フェーズでは、SNS運用やアジャイル型のグロースコミュニケーション支援、自走可能な組織づくりの支援といった多角的なアプローチにより、企業の持続的な事業成長を後押しするとしている。

電通グループは、クリエイティビティと多様な専門性を統合した実現力と伴走力を強みとし、各プロセスを一気通貫で支援することで、企業のデジタル事業拡大に貢献していく構えだ。