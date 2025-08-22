日本能率協会総合研究所はこのほど、「AI出力検証サービス(ASK JMAR)」の提供を開始することを発表した。

同サービスは、生成AIが出力する市場情報・マーケティングデータにおいての信頼性・適切性を専門家が検証するもの。

間違いの指摘をはじめ、より適切な情報や関連する情報の案内、視点の漏れの指摘を行う。

さらに、検証が済んだ成果物には同社が検証を行ったことを示す「検証済みロゴ(日時入り)」を付与する。