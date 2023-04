メルカリのグループ会社である米Mercariは4月18日(現地時間)、US版メルカリにおいて、米OpenAIが提供する生成AI「ChatGPT」を搭載したチャットボット「Merchat AI(メルチャットAI)」の提供を開始すると発表した。

Merchat AIは、大規模言語モデルChatGPTを活用し、メルカリに出品されている何百万もの商品を数秒で調べ、チャットで入力された要望に基づいておすすめの商品をリアルタイムで表示するという。ユーザーは中古品を検索して閲覧するだけでなく、チャットを通じて、独自のニーズに基づいた商品に出会うことができる。

具体的には、Merchat AIにリクエストを送ると、予算、サイズ、色、商品の状態など、ユーザーの特定のニーズを理解するために質問を返す。Merchat AIが十分な情報を取得すると、マーケットプレイスをスキャンし、入力されたワードに基づいてさまざまなおすすめの商品を提示。提供されたURLをクリックすることで商品を閲覧することが可能。また、別のおすすめの商品を出すように指示することもできる。

例えば、“What should I buy my mom for Mother’s Day?”(母の日のプレゼント、何がいいと思う?)とリクエストを送ると、“Hi there! I'd be happy to help you find the perfect gift for your mom. Can you tell me a bit more about her interests or hobbies? What does she like?”(こんにちは!あなたのお母さんにぴったりのプレゼントを探すお手伝いができたらうれしいです。彼女の興味や趣味についてもう少し詳しく教えてください。彼女は何が好きなのでしょうか?)と質問を返してくる。

米Mercari CEOのJohn Lagerling(ジョン・ラガーリング)氏は、「『Merchat AI』により中古品市場の買い物体験は次の段階に進んだ。この技術により、私たちは人工知能の変革力を活用して、全米のお客がメルカリの広大なマーケットプレイスで買い物や検索をより簡単に行えるようになる」とコメントしている。