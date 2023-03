米国でソフトウェアの品質保証・セキュリティテストサービスを行うParasoft Corporation(以下略、Parasoft社)の国内総販売代理店を務めるテクマトリックスは3月9日、同社のC言語/C++言語対応テストツール「C++test」の最新版2022.2の販売を開始した。

「C++test」は、コーディング規約チェックやフロー解析などの静的解析機能と単体テスト、カバレッジ計測、実行時メモリエラー検出機能などを提供するC言語/C++言語対応のオールインワンテストツール。最新版では、自動車産業向けのC言語ソフトウェア設計標準規格「MISRA C(Motor Industry Software Reliability Association C)」の「MISRA C: 2012 Technical Corrigendum 2」「MISRA C: 2012 Amendment 3」への対応に加え、MISRAからの許可を得て最新のC++コーディング標準規格「MISRA C++: 202xドラフト版」の一部先行で対応している。また、GitHub及びGitLab統合におけるマニュアルとパイプライン実装サンプルのアップデートを行い、CI/CD(Continuous Integration / Continuous Delivery)プラットフォーム上で、プルリクエストをトリガーとした自動実行、自動品質ゲートによるマージリクエストのブロックなど、モダン開発ワークフローへの統合を図っている。

付属製品として、新たにリリースしたセットアップの簡略化と軽量な動作を実現したライセンスサーバー「スタンドアロン ライセンスサーバー 2022.2」が利用可能になる。2023年3月9日時点で保守サービスを契約済みの「C++test」ユーザーには、無償でバージョンアップ版の提供を行うという。