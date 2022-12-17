Check Point Software Technologiesはこのほど、「November 2022’s Most Wanted Malware: A Month of Comebacks for Trojans as Emotet and Qbot Make an Impact - Check Point Software」において、2022年11月のマルウェアランキングを発表した。
Check Point Software Technologiesより発表された2022年11月のマルウェアランキングは次のとおり。
|順位
|マルウェア
|前月比較
|1
|AgentTesla
|＝
|2
|Emotet
|↑
|3
|Qbot
|↑
|4
|SnakeKeylogger
|↓
|5
|XMRig
|＝
|6
|Formbook
|↑
|7
|IcedID
|↓
|8
|Ramnit
|＝
|9
|Raspberry Robin
|↑
|10
|Phorpiex
|↑
|順位
|脆弱性
|前月比較
|1
|Web Servers Malicious URL Directory Traversal (CVE-2010-4598,CVE-2011-2474,CVE-2014-0130,CVE-2014-0780,CVE-2015-0666,CVE-2015-4068,CVE-2015-7254,CVE-2016-4523,CVE-2016-8530,CVE-2017-11512,CVE-2018-3948,CVE-2018-3949,CVE-2019-18952,CVE-2020-5410,CVE-2020-8260)
|↑
|2
|Web Server Exposed Git Repository Information Disclosure
|↓
|3
|HTTP Headers Remote Code Execution (CVE-2020-10826,CVE-2020-10827,CVE-2020-10828,CVE-2020-13756)
|＝
|4
|Command Injection Over HTTP (CVE-2021-43936,CVE-2022-24086)
|↑
|5
|Dasan GPON Router Authentication Bypass (CVE-2018-10561)
|↑
|6
|MVPower DVR Remote Code Execution
|＝
|7
|PHP Easter Egg Information Disclosure
|＝
|8
|WordPress portable-phpMyAdmin Plugin Authentication Bypass (CVE-2012-5469)
|＝
|9
|PHPUnit Command Injection (CVE-2017-9841)
|↑
|10
|Apache Log4j Remote Code Execution (CVE-2021-44228)
|↓
|順位
|モバイルマルウェア
|1
|Anubis
|2
|Hydra
|3
|AlienBot
2022年11月はEmotetの活動が大幅に増加して2位につけた。Emotetは2022年7月にいったん活動が大幅に減少した。しかし当初の予想通り、この休眠は一時的なもので2022年11月には再度大きな脅威として戻ってきた。Emotetはモジュラー設計によって他のマルウェアのディストリビュータとして機能するように進化しており、依然として大きな脅威であり続けている。
2022年11月にはQbotが3位に達した点も指摘されている。Qbotは銀行のアカウント情報とキーストロークを窃取するバンキング型のトロイの木馬。また2022年11月には、USBドライブおよびWindowsショートカットファイルを利用して感染を広げるRaspberry Robinが増加した点も指摘されている。