「Xperia」の最新情報・話題まとめ
2019年03月22日(金)
Galaxy S8/S8+やXperia Z4 Tablet、人気機種の中古品が狙い目！
Android 03/22 19:37
2019年03月08日(金)
Xperiaの特価品が続々、小型Xperia Tabletは未使用品が安い
Android 03/08 18:05
2019年03月02日(土)
2019年のスマホ3大トレンドは? スマホの祭典から考察
Android 03/02 06:00
2019年03月01日(金)
山田祥平のニュース羅針盤 第165回 ソニーが問うスマホの細長体験
パソコン 03/01 06:00
2019年02月27日(水)
「音楽と外の音が同時に聞ける」ソニーのワイヤレスイヤホン開発秘話
サウンド / オーディオ 02/27 16:26
Xperia 1詳報! これまでのXperiaとは違う魅力がある理由
Android 02/27 09:50
2019年02月26日(火)
ソニーのXperia 1は「好きを極めたい人」のためのスマホ!
Android 02/26 08:38
Xperia 1開発の経緯をソニーモバイル商品企画に聞く
Android 02/26 06:00
2019年02月25日(月)
ソニーの新フラグシップ「Xperia 1」、4K有機ELやトリプルカメラ搭載
Android 02/25 16:49
ソニー、ミドル「Xperia 10・10 Plus」とベーシック「Xperia L3」
Android 02/25 16:49
2019年02月20日(水)
Xperia新製品が2月25日に登場か、ソニーがTwitterで予告
Android 02/20 17:35
iPad Air 2やXperia Tablet Z、旧型タブレットに掘り出し物
アップル 02/20 06:00
2019年02月05日(火)
ワケアリのiPhone 6 Plusが7,980円、iPhone 5sは3,980円！
iPhone 02/05 20:43
2019年02月01日(金)
2画面スマホ「M Z-01K」が3万円台、αの中古ボディ＆レンズも安い
Android 02/01 06:00
2019年01月18日(金)
小型のXperia X Compactが9,800円、SIMフリーiPhone XRも安い！
iPhone 01/18 06:00
2018年12月20日(木)
Xperia Ear DuoがSAOとコラボ、アスナが音声アシスタントに!
サウンド / オーディオ 12/20 20:30
2018年12月14日(金)
ポタフェス協賛で高級イヤホン大幅値引き、Xperia XZの特価品も
サウンド / オーディオ 12/14 21:57
2018年11月30日(金)
テレビも見られる有機ELタブレットが4,980円、Xperia XZも安い！
Android 11/30 06:00
2018年11月22日(木)
2018年11月09日(金)
2018年11月06日(火)
ソフトバンク、「AQUOS R2」の新色と「Xperia XZ3」を11月9日に発売
携帯キャリア 11/06 16:46
2018年10月22日(月)
2018年10月17日(水)
ドコモ、6インチ有機EL搭載の「Xperia XZ3」 - 実質価格は新規5.7万円
携帯キャリア 10/17 13:00
2018年10月11日(木)
新XperiaやGalaxy、INFOBARを触った印象は? - au 2018秋冬モデル
携帯キャリア 10/11 22:21
シリーズ初の有機ELディスプレイ搭載「Xperia XZ3」、KDDI
携帯キャリア 10/11 18:57
2018年10月01日(月)
ソニー「Xperia Hello!」、セコムのホームセキュリティと連携へ
その他ガジェット 10/01 21:56
2018年09月05日(水)
最新スマートフォンカメラの画質比較調査、第1位の機種は?
モバイル 09/05 12:10
2018年09月01日(土)
2018年08月31日(金)
ソニーがフォーカスするのは「リアリティ」 - IFA2018プレスカンファレンスから
スマホとデジタル家電 08/31 17:24
バックナンバー
|2019
|2018
|2017