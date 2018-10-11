スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

「Xperia」の最新情報・話題まとめ

ソニーモバイルコミュニケーションズのスマートフォン「Xperia」シリーズの最新情報を紹介。使い方やレビュー記事も掲載。

2019年03月22日(金)

Top

Galaxy S8/S8+やXperia Z4 Tablet、人気機種の中古品が狙い目！

Android 03/22 19:37

2019年03月08日(金)

Top

Xperiaの特価品が続々、小型Xperia Tabletは未使用品が安い

Android 03/08 18:05

2019年03月02日(土)

Top

2019年のスマホ3大トレンドは? スマホの祭典から考察

Android 03/02 06:00

2019年03月01日(金)

Top

山田祥平のニュース羅針盤 第165回 ソニーが問うスマホの細長体験

パソコン 03/01 06:00

2019年02月27日(水)

Top

「音楽と外の音が同時に聞ける」ソニーのワイヤレスイヤホン開発秘話

サウンド / オーディオ 02/27 16:26

Top

Xperia 1詳報! これまでのXperiaとは違う魅力がある理由

Android 02/27 09:50

2019年02月26日(火)

Top

ソニーのXperia 1は「好きを極めたい人」のためのスマホ!

Android 02/26 08:38

Top

Xperia 1開発の経緯をソニーモバイル商品企画に聞く

Android 02/26 06:00

2019年02月25日(月)

Top

ソニーの新フラグシップ「Xperia 1」、4K有機ELやトリプルカメラ搭載

Android 02/25 16:49

Top

ソニー、ミドル「Xperia 10・10 Plus」とベーシック「Xperia L3」

Android 02/25 16:49

2019年02月20日(水)

Top

Xperia新製品が2月25日に登場か、ソニーがTwitterで予告

Android 02/20 17:35

Top

iPad Air 2やXperia Tablet Z、旧型タブレットに掘り出し物

アップル 02/20 06:00

2019年02月05日(火)

Top

ワケアリのiPhone 6 Plusが7,980円、iPhone 5sは3,980円！

iPhone 02/05 20:43

Top

ドコモ、Xperia XZ PremiumやXZ1/XZ1 CompactをAndroid 9に更新

携帯キャリア 02/05 16:16

2019年02月01日(金)

Top

2画面スマホ「M Z-01K」が3万円台、αの中古ボディ＆レンズも安い

Android 02/01 06:00

2019年01月18日(金)

Top

小型のXperia X Compactが9,800円、SIMフリーiPhone XRも安い！

iPhone 01/18 06:00

2018年12月20日(木)

Top

Xperia Ear DuoがSAOとコラボ、アスナが音声アシスタントに!

サウンド / オーディオ 12/20 20:30

2018年12月14日(金)

Top

ポタフェス協賛で高級イヤホン大幅値引き、Xperia XZの特価品も

サウンド / オーディオ 12/14 21:57

2018年11月30日(金)

Top

テレビも見られる有機ELタブレットが4,980円、Xperia XZも安い！

Android 11/30 06:00

2018年11月22日(木)

Top

Xperia XZ3レビュー - 使い込んでわかった! 今度のXperiaはかなりイイかも! 【片手操作編】

Android 11/22 06:00

2018年11月09日(金)

Top

Xperia XZ3発売日レビュー - 使ってわかった! 今度のXperiaはかなりイイかも! 【カメラ編】

Android 11/09 06:00

2018年11月06日(火)

Top

ソフトバンク、「AQUOS R2」の新色と「Xperia XZ3」を11月9日に発売

携帯キャリア 11/06 16:46

2018年10月22日(月)

Top

「ドコモ冬春」個性的なハイエンド端末!! Xperia XZ3など4機種と”ギガ超え”ルーターを紐解く

携帯キャリア 10/22 08:00

2018年10月17日(水)

Top

ドコモ、6インチ有機EL搭載の「Xperia XZ3」 - 実質価格は新規5.7万円

携帯キャリア 10/17 13:00

2018年10月11日(木)

Top

新XperiaやGalaxy、INFOBARを触った印象は? - au 2018秋冬モデル

携帯キャリア 10/11 22:21

Top

シリーズ初の有機ELディスプレイ搭載「Xperia XZ3」、KDDI

携帯キャリア 10/11 18:57

2018年10月01日(月)

Top

ソニー「Xperia Hello!」、セコムのホームセキュリティと連携へ

その他ガジェット 10/01 21:56

2018年09月05日(水)

Top

最新スマートフォンカメラの画質比較調査、第1位の機種は?

モバイル 09/05 12:10

2018年09月01日(土)

Top

「Xperia XZ3」ハンズオン! 新機能「サイドセンス」や「スマートカメラ起動」の使い勝手は?

Android 09/01 18:36

2018年08月31日(金)

Top

ソニーがフォーカスするのは「リアリティ」 - IFA2018プレスカンファレンスから

スマホとデジタル家電 08/31 17:24

最初へ 1 3 4 5 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    LINEトーク履歴を機種変更して引き継ぐ方法、バックアップから復元まで【iPhoneとAndroid】
  2. 2

    BASELWORLD 2019 カシオブース - 歴代最多の写真点数でレポート！
  3. 3

    シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場
  4. 4

    「データローミング」はONにすべき? OFFにすべき? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
  5. 5

    iOS 12で「機能制限」がなくなりました!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む