ソニーがフラッグシップスマートフォンの新製品「Xperia 1 VIII」を発表。ガラリと印象が変わったデザインが目を引きますが、特にカメラ機能はこれまでのシリーズの方針を変えるほどの大幅な変更がなされています。その背景は。5月11日（月）～17日（日）に掲載した記事のなかから「見逃し厳禁！」とオススメする注目記事を5つ振り返ってみましょう。

見た目だけじゃない「Xperia 1 VIII」の激変、カメラの方向性が大きく変わったワケ

ソニーが、フラッグシップスマートフォンの新機種「Xperia 1 VIII」を発表しました。AI技術を活用した「AIカメラアシスタント」や、大きく変化した望遠カメラなど、カメラ機能を中心に大幅なリニューアルを遂げたXperia 1 VIIIですが、目指す方向性には大きな変化が出てきているようです。一体なぜでしょうか。

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ソニー「Xperia 1 VIII」は何が変わった？ AIカメラと新スピーカーを実機で体験

ソニーの新スマートフォン「Xperia 1 VIII」は、特にカメラとオーディオ面で進化しています。ソニーが、その新機能を紹介するメディア向けの体験会を開催したので、その新機能をいち早く実機で体験してきました。

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業績悪化が続くも既存プランの値上げに踏み切らないNTTドコモ、一体なぜなのか

業績悪化が続き「独り負け」との指摘も多くなされているNTTドコモ。インフレの影響を強く受けて、競合他社が既存プランの値上げに踏み切るなか、NTTドコモだけは現在も値上げを見送っています。その背景は？

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パナソニック、大型センサー搭載の高級コンパクトデジカメ「LUMIX L10」 実売21万円前後

パナソニックが発表したレンズ一体型デジタルカメラの新製品「LUMIX L10」が話題になっています。4/3型の大型センサーと明るいズームレンズを搭載したレンズ一体型モデル。高級感のある金属外装の薄型ボディを採用し、レンズ交換式のミラーレスカメラよりも携帯しやすいサイズに抑え、日常的に持ち歩きたくなる高画質モデルに仕上がっています。

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eスポーツ好きが『モンスターハンターアウトランダーズ』のプレイしてみた正直な感想

クローズドβテストが始まった、カプコンの『モンスターハンターアウトランダーズ』。いち早くプレイする機会がもらえたので、遊んでいこうと思います。筆者はモバイル系のeスポーツタイトルで遊んできた人間なので、その辺りの操作性を中心にチェックしてみました。