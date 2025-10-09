インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月9日、個人向けSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、ソニー製スマートフォン「Xperia 10 VII」を10月31日より販売すると発表した。カラーはチャコールブラック／ホワイト／ターコイズの3色。MNP転入の場合、期間限定キャンペーンによる特別価格での購入も可能となっている。

Xperia 10 VII

通常価格は74,800円

「Xperia 10 VII」は、CPUにSnapdragon 6 Gen 3を採用したミドルレンジのAndroidスマートフォン。約6.1インチの有機ELディスプレイは、画面の縦横比が前モデルの21：9から19.5：9に変更。一般的なスマホに近い縦横比になった。メモリは8GB、ストレージは128GBを備える。

カメラは約5,000万画素のメインカメラと約1,300万画素の超広角カメラを搭載するデュアル構成で、前面には約800万画素のインカメラを配置した。

また、側面に設けられた「即撮りボタン」を長押しするだけでカメラが起動できる仕様とし、前機種比で約1.6倍に大型化したイメージセンサーを搭載することで、暗所でも明るく鮮明な撮影が可能としている。

バッテリー容量は5,000mAhで、防水・防塵性能はIP65／IP68に対応。Corning Gorilla Glass Victusを採用し、耐衝撃性にも配慮されている。また、バッテリーの劣化を抑える「いたわり充電」や省電力の「STAMINAモード」にも対応し、長く安心して使用できる設計とされている。3.5mmイヤホンジャックも備え、有線ヘッドホンでの音楽再生も可能だ。

価格は74,800円で、回線契約と同時に端末を購入する場合に利用できる24回払いでは月額3,125円×24回の支払いとなる。端末補償オプション費用は550円。

なお、「Xperia 10 VII」は「ハッピーオータムキャンペーン『スマホ大特価セール』」の対象にも追加される。IIJmioモバイルサービス ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMをMNP転入と同時に申し込むと、1契約者（1mioID）あたり1台まで、期間限定の乗り換え特別価格で購入できる。乗り換え特別価格は一括払い時64,980円、分割払い時は月額2,709円×24回。キャンペーン期間は11月20日まで。