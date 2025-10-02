ソニーは10月9日より、ミドルレンジスマートフォン「Xperia 10 VII」SIMフリーモデルの販売を開始する。価格は75,000円前後。







Xperia 10 VII

10シリーズとして初めてローカル5Gに対応

「Xperia 10 VII」は、9月12日にグローバル発表された「Xperia」のミドルレンジモデル「Xperia 10」シリーズの最新モデル。SoCはSnapdragon 6 Gen 3を搭載し、シリーズ初のシャッターボタン装備、イメージセンサーの性能向上といった強化を行い、このところ新製品の途絶えている「Xperia 5」シリーズにかわって「Xperia」シリーズにおいてフラッグシップモデル「Xperia 1」に次ぐラインの製品としての性格を強めている。

デザインは、2つのカメラを横に並べるレイアウトを採用し、前モデルとほぼ同じサイズ感・重量を維持。ディスプレイのサイズは前モデルと同じ6.1インチだが、縦横比は前モデルが21：9だったのに対し、本機は「Xperia 1」と同じく19.5：9を採用している。リフレッシュレートは120Hzに対応した。

SIMフリー版の販売ルートは、ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」、ソニーの直営店「ソニーストア」（銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神）、そして一部の家電量販店、ECサイト、MVNO事業者など。今回のSIMフリーモデルでは、「Xperia 10」シリーズとしては初めて、企業／自治体が局所的に構築する独自の5Gネットワークであるローカル5Gに対応する（特定エリアにおいてn79／5G SAのみ対応）。

「Xperia 10 VII」の主な仕様は下記のとおり。