快適に働くためには、仕事場の環境を整えることも大切です。特に長時間デスクワークをするような方は、ワークチェア選びも重要なポイント。自分に合っていないものを選んでしまうと、仕事のパフォーマンスにも影響しかねません。しかし、実際にデスクワークが多い方は、ワークチェアにどんな機能やデザイン性を求めているのでしょうか。

それを探るため、今回は働くスタイルや生活環境が異なるマイナビニュース編集部員3人による座談会を実施。いまの働く環境と、「もっとこうだったらいいのに……」という願望などについて話し合ってもらったあと、それぞれの悩みを解決できるかもしれない電動ワークチェア「LiberNovo Omni Pro」を体験してもらいました。

同じデスクワーカーでも、イスに求めるものは違う？

参加者プロフィール Aさん（写真右）

自宅でデスクワークをする機会が多く、奥さまも在宅勤務をすることがあるというAさん。今回は、長時間座る際に気になる腰まわりをサポートする機能に注目。 Bさん（写真中央）

普段からデスクワークの割合が多く、小さなお子さんがいるBさん。仕事中の姿勢や座り心地を意識しながら、今回はヘッドレスト機能を中心にチェック。 Cさん（写真左）

取材などで外出することもあるものの、普段の仕事はデスクワークが中心というCさん。今回は、座ったまま体を動かせるストレッチ機能などに注目。

――まずは、みなさんの今の働くスタイルを教えてください。

Aさん：僕は8割が出社、2割が在宅で、デスクワークが多いです。

Bさん：私は6割が出社、4割が在宅で、デスクワークの比率がかなり多めですね。

Cさん：私も6割が出社、4割が在宅です。取材で半日ほど外出することもありますが、デスクワークがメインではあります。

――みなさんデスクワークが中心とのことですが、ふだんはどんな環境で仕事をすることが多いですか？

Aさん：会社はフリーアドレスですが各自モニターを1～2台確保できますし、イスも机もそれほど悪くないものを使っています。フリーアドレスゆえに、自分の背丈に合った高さにイスを調整しないといけませんが、そこまで大きな不満はないですね。

Cさん：3人とも同じ職場で働いているので、会社の環境に関してはみんなほぼ同じ気持ちだと思いますが、私は自宅での作業環境をどうにかしたくて。いまは簡素な長机と背もたれが低い小ぶりなイスを使っているのですが、長時間座っているとお尻が痛くなってくるんです。どうにか改善したいですね。

Bさん：同じく、在宅ワークでの作業環境に悩みがあります。いま我が家には小さい子供がいるので、大半が子供用のスペースになっちゃっていて。私は60cmくらいのコンパクトな机の上にモニターを置いて、イスを机にくっつけながら作業しているんです。しかも、イスは腰が完全に空洞になるくらい背もたれが狭いものを使っていて。デザインとコンパクトさ重視で選んだのですが、根詰めて作業するときの体の負担がすごいので、どうにかしたいです。

Aさん：確かに在宅ワークでの働く環境は、ちょっと改善したいかも。僕はダイニングテーブルにディスプレイを置いて仕事をしているんです。イスもダイニング用のものなので、長く座っていると辛くなるんですよ。

Cさん：机やイスは、人によって欲しい機能や座り心地のよさも変わると思うんです。だから、口コミが参考になるかと言えば、必ずしもそうとは言えなくて。自分のなかで理想のイスはあるのですが、なかなか探しにくいというのが正直なところです。

――いまの理想のイスというお話がありましたが、「こんな機能があったらいいのに」というワークチェアはありますか？

Aさん：僕は腰があまりよくないので、そこのサポートをしっかりしてくれるワークチェアがあったら嬉しいですね。

Bさん：ひじ掛けがちゃんと可動式のものが欲しいですね。あとはヘッドレストが付いたイスがあれば、首などの疲れは減るのかなと思っています。

Cさん：先ほども少し話しましたが、いま家で使っているイスは背もたれが腰ぐらいまでしかない低いタイプなので、仕事の合間に背伸びしようと後ろにもたれかかると、バランスを崩しそうになるんです。なので、背中を包み込むように支えてくれて、安心してもたれかかれるイスが欲しいですね。

――もしかすると、電動イス「LiberNovo Omni Pro」が、みなさんの悩みを解決し、願望を叶えてくれるかもしれません。一度体験してみませんか？

Cさん：ぜひ、座ってみたいです！

「LiberNovo Omni Pro」を実体験！ 3人それぞれが注目した機能は？

「LiberNovo Omni Pro」は、腰や背中を伸ばす電動ストレッチ機能が付いたワークチェア。スイッチひとつで背中のS字カーブにフィットさせられる「電動ランバーサポート」などを搭載しており、長時間のデスクワークでも快適な着座姿勢を維持しやすいという。また、背中や腰のストレッチをサポートする「Omniストレッチ」機能も搭載。リクライニングは105度～160度の5段階に調整できます。実際に体験した3人は、どんな感想を持ったでしょうか。

――ぜひ、座ってみた感想を教えてください！

Aさん：背中が吸いつくような感じがありますね。イスに支えてもらっている感がある。

Bさん：なんだか、ふだんより姿勢がよくなってませんか？

Aさん：言われてみれば、確かに！ ふつうのイスだと、どうしても姿勢が崩れて来ちゃうんですよね。

Bさん：確かに、腰にぴったりとついて来て、不思議な心地よさを感じます。あと、思っていた以上にヘッドレストがいい！ 可動域がわりと広くて前後に微調整ができるので、いまちょっと体験しているだけでも首の負担が減っているなと実感します。

Cさん：私は座面のクッション感が好きです。実際に座ってみて分かったのですが、割と後傾で座る感じなんですね。それは意外だったかも。でも、編集されたあとの記事をチェックするときって、別に前のめりで見る必要がないんですよね。ゆったりしながら作業してもいいときには、ちょうどよさそうです。

Aさん：リクライニング機能も試してみます……。えっ、アームレストが追従するんですね。姿勢を変えずにそのまま横になれるのは、地味に嬉しいかも。

Bさん：リラックスするときに使えそう。長時間座って作業するときは、特によさそうな気がしました。

Aさん：リラックスでいえば、「Omniストレッチ」機能は、マッサージチェアみたいな激しさはない気がしたけど、ふたりはどうだった？

Bさん：確かに、ソフトタッチかも。このまま寝ていいよって言われたら、ちょっと考えてしまいます（笑）。

Cさん：分かります（笑）。リラックスし過ぎてちょっと寝そうになりました。でも、5分で一回切れるみたいだし、仕事の合間でリラックスするときにはちょうどよさそうです。

Aさん：集中するときと休憩するときのメリハリがより付けられそう。

Bさん：ですね。わざわざ時間を測る必要がないのも、地味に嬉しい。これ、一人暮らしだったらソファを買うよりもいいかもしれないです。

毎日使うものだからこそ！ 3人が考える「仕事環境への投資価値」

――改めて、座ってみてどうでしたか？

Aさん：いま会社でふだん使っているイスに座ってみて、よりサポート感が違うというのを実感しています。恐らく、長時間座っていても疲れにくいんだろうなと感じました。会社のイスに不満はないと言いましたが、これを知ってしまったら、欲が出てしまいますね（笑）。

Bさん：「いいイスを知ってしまった」感がありますよね（笑）。個人的には思っていた以上にヘッドレストが効いていたのが感動しました。私はわりと背が低いほうで、ヘッドレスト機能が付いていても、ちょうどいいところに調整できないことが多かったんです。でも、「LiberNovo Omni Pro」は調整がしやすくて。今回可動域が広いヘッドレストを体験してみて、別世界だと思いました。いいイスって、それ相応の効果があるんだって実感しています。

Cさん：背もたれのところが背中に追従するので、多少体をひねってもいい感じに支えてくれるんです。それがすごくいいなと思いました。いつものイスに座ってなおさら違いを感じています。

――電動の吸気式ファンと通気性にこだわった素材を採用した「AirFlowモード」の使用感はどうでしたか？

Aさん：分かりやすく風が出るとかはないのですが、だから逆に邪魔にならないのかなと。通気性がよくないイスはどうしても足が蒸れちゃうのですが、それが解消できるのはありがたいですね。特に夏場に活躍しそうです。

アームレストに搭載されているファンボタンを押すとAirFlowモードが起動する

Bさん：クッションの素材もいいですね。メッシュ素材って通気性はいいのですが、服の材質によってはダメージを受けることもあって。ネットのレビューでも、メッシュ素材のイスを使っていて、服がずたずたになったというコメントを見たことがあります。「LiberNovo Omni Pro」はメッシュ素材じゃないのに通気性がいいので、助かる人も多い気がしました。

――実際に使ってみて、「LiberNovo Omni Pro」の価値を感じましたか？

Aさん：働くって結局毎日やることなので、多少高級であっても仕事環境の整備に投資する意味はあるのかなと思いました。特に在宅勤務がメインの方は、自宅の作業環境を自ら整えることになると思うので、イスひとつにもこだわっていいかもしれません。

Cさん：実は以前、知り合いの編集者を通じて、「LiberNovo」のイスを愛用しているガジェットショップのオーナーの話を聞いたことがあるんです。使い勝手も座り心地もよく、「この使い心地なら高いとは思わない」と話していたそうで。今回実際に体験してみて、その言葉の意味が少し分かった気がします。イスに座って作業する人、その時間が長ければ長いほど、このイスを購入するメリットはあるんじゃないかなと。デザインもゲーミングチェアなどよりかは日本の家庭に馴染みやすそうな気もします。

Aさん：一人部屋だったら、そんなに違和感ないんじゃないかな。これを自室のメインのイスにしてもおかしくない気がします。

Cさん：それこそ、腰が痛いとか、長時間デスクワークする人は選択肢としてあってもいいと思いますね。イスにどこまでお金をかけるのかは人によって違うと思いますが、環境を整えたい・変えたいということであれば、セールのタイミングなどを狙って購入検討してみてもいいのかなと！

今回、3人が体験した「LiberNovo Omni Pro」は、電動ストレッチ機能が付いたワークチェア。背もたれに内蔵されたモーターのサポートにより、背中のS字に合わせて座れる「電動ランバーサポート」を搭載しているほか、8つに分割された可動パネルが背中の形に合わせて変形することで姿勢にフィットしやすい「フレックスフィットバックレスト」を採用。リクライニングは105度〜160度の5段階で調整でき、約5分間のストレッチができる「Omniストレッチ」機能も搭載されています。

ヘッドレスト・アームレスト・座面の高さなどを身体に合わせて調整が可能。さらに、座面内蔵の電動吸気式ファンと通気性素材により長時間座っても快適な環境を保てる「AirFlowモード」も嬉しい機能です。座面の奥行きは45cmもしくは48cmで、推奨身長153～186cm、耐荷重最大136kgに対応。比較的コンパクトで設置しやすく、さまざまなワークスペースに活用できます。

11月末のブラックフライデーに合わせてキャンペーンも実施。働く環境を改善したい、もっと快適に仕事をしたいという方は、ぜひこの期間に購入を検討されてみてはいかがでしょうか？

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