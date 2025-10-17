KDDIは10月15日、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」の衛星データ通信対応端末に、新たにAndroidスマートフォン35機種を追加した。すでに、Pixel 10シリーズやGalaxy Z Fold7 / Flip7など一部の最新モデルが対応していたが、各社の現行モデルや旧モデルも対応端末に加わった。

  • サムスン電子のGalaxy S25シリーズをはじめ、35機種のAndroidスマートフォンがau Starlink Directの衛星データ通信に対応した

今回、au Starlink Directの衛星データ通信対応端末に加わったスマートフォンは以下の通り。サムスン電子のGalaxyシリーズが20機種と最多。

10月15日から対応

  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25 Ultra

10月下旬以降順次対応予定

  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Samsung Galaxy S23 FE
  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Flip6
  • Samsung Galaxy Z Fold6
  • Samsung Galaxy Z Flip5
  • Samsung Galaxy Z Fold5
  • Samsung Galaxy Z Flip4
  • Samsung Galaxy Z Fold4
  • Samsung Galaxy A55 5G
  • Samsung Galaxy A54 5G
  • Samsung Galaxy A53 5G
  • Samsung Galaxy A25 5G
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 9 Pro
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9 Pro Fold
  • Xperia 1 VII
  • Xperia 1 VI
  • Xperia 10 VII
  • Xperia 10 VI
  • AQUOS sense9
  • AQUOS sense8
  • AQUOS wish4
  • Xiaomi 14T
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • arrows We2
  • motorola razr 60 ultra