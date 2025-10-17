KDDIは10月15日、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」の衛星データ通信対応端末に、新たにAndroidスマートフォン35機種を追加した。すでに、Pixel 10シリーズやGalaxy Z Fold7 / Flip7など一部の最新モデルが対応していたが、各社の現行モデルや旧モデルも対応端末に加わった。
今回、au Starlink Directの衛星データ通信対応端末に加わったスマートフォンは以下の通り。サムスン電子のGalaxyシリーズが20機種と最多。
10月15日から対応
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Ultra
10月下旬以降順次対応予定
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy Z Flip4
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy A55 5G
- Samsung Galaxy A54 5G
- Samsung Galaxy A53 5G
- Samsung Galaxy A25 5G
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VII
- Xperia 10 VI
- AQUOS sense9
- AQUOS sense8
- AQUOS wish4
- Xiaomi 14T
- Redmi Note 13 Pro 5G
- arrows We2
- motorola razr 60 ultra