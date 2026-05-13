新製品の注目ポイント！ 特徴1： デザイン一新、背面パネルは鉱石のようなマットな質感に

デザイン一新、背面パネルは鉱石のようなマットな質感に 特徴2： 「AIカメラアシスタント」で誰でもプロのような雰囲気で撮れる

「AIカメラアシスタント」で誰でもプロのような雰囲気で撮れる 特徴3： バッテリーは4年経っても80％容量を保持、長持ち設計

バッテリーは4年経っても80％容量を保持、長持ち設計 特徴4： メモリー16GB/ストレージ1TBモデルの実売価格は30万円前後

ソニーは5月13日、スマートフォンのフラッグシップモデル「Xperia 1 VIII」を発表した。ソニーがカメラやテレビ、オーディオで培った技術を結集し、「撮る、観る、聴く」の体験を高いレベルで楽しめるとうたう高性能モデル。デザインを一新して質感を高めたほか、カメラはAIを活用してワンタッチで雰囲気のある仕上がりにできる機能を備えた。スマホカメラで需要の高まる望遠撮影も、大型センサーの採用などで画質を大幅に高めた。

価格はオープン。SIMフリー版のラインナップと予想実売価格は以下の通り。SIMフリー版のカラーバリエーションはグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッド、ネイティブゴールドの4色。SIMフリー版の発売は6月11日。

メモリー16GB/ストレージ1TB…300,000円前後

メモリー16GB/ストレージ512GB…269,000円前後

メモリー12GB/ストレージ512GB…252,000円前後

メモリー12GB/ストレージ256GB…236,000円前後

2025年6月に発売した「Xperia 1 VII」の後継モデル。まず目を引くのが、背面のカメラまわりのデザインを大きく変えたこと。3眼カメラが縦に並ぶ伝統のデザインをやめ、3つのカメラが四角い盛り上がりに凝縮するデザインに変更した。それに合わせて、背面の素材もマットな手触りに変更し、見た目も触感も上質に仕上げた。

パネルサイズは先代のXperia 1 VIIと同じだが、デザイン変更で印象はガラリと変わった

マットな質感は大人のスマートフォンという印象を受ける

側面には独立したシャッターボタンも搭載する

ヘッドホン端子やmicroSDカードスロットを搭載する

カメラ自体もスペックを変更した。特に、望遠カメラは光学ズーム機能を廃止する代わりに、1/1.56インチで4800万画素という大型・高精細タイプのセンサーにし、撮影した写真の一部を切り出してズームする編集が実用的にできるようにした。望遠カメラはテレマクロ撮影にも対応し、花や昆虫、小物などの被写体をゆがまずアップで撮影できる。

内蔵カメラの様子

望遠カメラは横方向に光学系が並ぶ

カメラのソフトウエア面では、AIが撮りたいシーンを認識し、撮影者がどのような雰囲気に仕上げたいのかを考えて表現を提案する新機能「AIカメラアシスタント」を搭載。カメラや撮影の知識がなくても、手軽にプロが撮ったような雰囲気のある仕上がりにできるようにした。

オーディオ面は、内蔵スピーカーの性能を高めて動画などを広がり感のあるステレオで楽しめるようにした。

バッテリーは5,000mAhの大容量で、フル充電で2日使えるようにした。耐久性も高め、4年使っても80％以上の容量を保持できるという。

ベイパーチャンバーで効率的に放熱する機構も備える

専用のスタンドカバー「Style Cover with Stand for Xperia 1 VIII」（実売価格は5,500円前後）を装着すれば、カメラ部も含めフラットになる

SoCは、処理性能やAI性能に優れたSnapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformを搭載する。パネルは6.5インチ。本体サイズは162×74×8.3mm、重さは200g。