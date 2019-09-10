「オムロン」の最新情報・話題まとめ

1933年に立石電機製作所として創業され、創業初期よりオートメーション化に向けたさまざまな機械の開発・製造・販売を行ってきた「オムロン」。同社が研究開発を進める最新の技術情報や企業動向などをお届けします。