「NTTレゾナント」の最新情報・話題まとめ
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「NTTレゾナント」の検索結果
『FAガール』のチャットボット「轟雷ゼロ」、提供3日でトーク数10万回突破
アニメ 2019/06/20 23:35
NTTレゾナント、「Remote TestKit」でAndroid Q β版を提供開始
モバイル 2019/06/10 16:40
gooが目指す、誰でも「AIチャットボット」を作れる近未来
2019/04/17 19:25
子どもの登下校時に親が不安を感じること、1位は?
ビジネストレンド 2019/04/07 10:46
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場
MVNO 2019/04/04 16:49
JAL、新卒採用でAIを活用したチャットボットをLINEで展開する実証実験
マーケティング 2019/03/04 10:47
番宣なしだから拡散される！『AI 家売るオンナ』宣伝チームが明かすヒットの裏側（前編） / Screens
話題 2019/02/20 10:29
ファーウェイ、3万円以下のSIMフリースマホ「nova lite 3」
Android 2019/01/30 12:10
ドラマ連動AI会話サービス「AI家売るオンナ」、LINE友だち登録数6万人突破 / Screens
テレビ 2019/01/25 07:30
日テレ、TVドラマ連動型AI会話サービス「AI 家売るオンナ」提供開始 / Screens
テレビ 2018/12/27 05:30
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