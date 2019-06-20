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「NTTレゾナント」の最新情報・話題まとめ

ポータルサイト「goo」やオンラインストア「NTT-X Store」などを手がけるNTTレゾナント。よりユーザーの利便性向上を図るAI技術開発なども強力に推し進めている同社の動向や技術開発の状況などについてお届けします。
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