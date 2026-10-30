パナソニック インダストリーは10月30日、生成AI市場の需要拡大に対応するため、AI関連事業に約920億円を投資すると発表した。

同社は、AIサーバなどに使用される電子材料・デバイスの需要拡大を受け、生産能力の増強と研究開発体制の強化を進める。

投資額の内訳は、高機能多層基板材料「MEGTRON（メグトロン）」の生産体制強化に約670億円、導電性高分子アルミ電解コンデンサ「SP-Cap（エスピーキャップ）」の増産に約170億円、次世代半導体用材料の研究開発施設の新設に約80億円となる。

パナソニック インダストリーのAI関連事業の売上高見通しと主な投資計画（出典：パナソニック ホールディングス）

AIサーバ向け基板材料に670億円、中国・タイで生産体制を強化

投資額が最も大きいのは、高機能多層基板材料「MEGTRON」の生産能力増強だ。中国・蘇州工場とタイ・アユタヤ工場に合計約670億円を投じ、生産体制を強化する。

パナソニック デバイスマテリアル蘇州有限公司 新棟（II期）イメージ（出典：パナソニック ホールディングス）

MEGTRONは、AIサーバや高速通信ネットワーク機器などに使用される多層基板材料。高速・大容量のデータ通信では、基板上を流れる電気信号の損失を抑えることが重要となる。同社は、低伝送損失を特徴とするMEGTRONの供給能力を拡大し、AIインフラ市場の需要増加に対応する。

GPU向けコンデンサを増産、四日市には研究開発施設

AIサーバに搭載されるGPUの電源回路向けには、導電性高分子アルミ電解コンデンサ「SP-Cap」の生産能力を増強する。

京都府の宇治工場とインドネシアのバタム工場に合計約170億円を投資する。SP-Capは、GPUの電源回路で安定した電力供給を支える電子部品で、AIサーバの高性能化に伴う需要拡大への対応を図る。

また、三重県の四日市南工場には約80億円を投じ、次世代半導体用材料の研究開発施設を新設する。

同社は2026年度を成長フェーズの初年度と位置付け、付加価値の高い材料・プロセス事業へのシフトを進めている。今回の投資を通じて、AI関連製品の供給能力と次世代材料の研究開発体制を強化する。