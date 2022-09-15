NTTレゾナントは9月15日、OCN モバイル ONEオンラインショップにおいて、モトローラ製のAndroidスマートフォン「moto g32」を9月30日から取り扱うと発表した。
同社の販売価格は21,505円で、メーカー直販サイトより7,000円ほど安く設定されている。さらに、他社からの乗り換え（MNP）でMVNOサービス「OCN モバイル ONE」を契約すると割引が適用され、7,205円で購入できる。
moto g32は「Snapdragon 680 4G」を搭載し、90HzディスプレイやDolby Atmos対応のステレオスピーカー、最大5,000万画素のトリプルカメラなどを備えるミドルレンジスマートフォン。主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 12
- SoC：Qualcomm Snapdragon 680 4G
- メモリ（RAM）：4GB
- 内部ストレージ：128GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
- ディスプレイ：6.5インチ フルHD＋（2,400×1,080ドット）
- アウトカメラ：約5,000万画素 F1.8（広角）＋約800万画素 F2.2（超広角／118°）＋約200万画素 F2.4（マクロ）
- インカメラ：約1,600万画素 F2.4
- 対応バンド：LTE Band 1／2／3／5／7／8／18／19／20／26／28／38／40／41、W-CDMA Band 1／2／5／8、GSM 850／900／1,800／1,900MHz
- SIM：nanoSIM×2（DSDV対応）
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：バージョン5.2
- バッテリー：5,000mAh
- 急速充電：最大30W（Turbo Power）
- 外部端子：USB Type-C
- 防水／防塵：IPX2／IP5X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- サイズ：約161.78×73.84×8.49mm
- 重量：約184g
- ボディカラー：ミネラルグレイ／サテンシルバー