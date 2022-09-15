NTTレゾナントは9月15日、OCN モバイル ONEオンラインショップにおいて、モトローラ製のAndroidスマートフォン「moto g32」を9月30日から取り扱うと発表した。

moto g32（ミネラルグレイ）

同社の販売価格は21,505円で、メーカー直販サイトより7,000円ほど安く設定されている。さらに、他社からの乗り換え（MNP）でMVNOサービス「OCN モバイル ONE」を契約すると割引が適用され、7,205円で購入できる。

moto g32は「Snapdragon 680 4G」を搭載し、90HzディスプレイやDolby Atmos対応のステレオスピーカー、最大5,000万画素のトリプルカメラなどを備えるミドルレンジスマートフォン。主な仕様は下記のとおり。