NTTレゾナントは9月15日、OCN モバイル ONEオンラインショップにおいて、モトローラ製のAndroidスマートフォン「moto g32」を9月30日から取り扱うと発表した。

  • moto g32（ミネラルグレイ）

    moto g32（ミネラルグレイ）

同社の販売価格は21,505円で、メーカー直販サイトより7,000円ほど安く設定されている。さらに、他社からの乗り換え（MNP）でMVNOサービス「OCN モバイル ONE」を契約すると割引が適用され、7,205円で購入できる。

moto g32は「Snapdragon 680 4G」を搭載し、90HzディスプレイやDolby Atmos対応のステレオスピーカー、最大5,000万画素のトリプルカメラなどを備えるミドルレンジスマートフォン。主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 12
  • SoC：Qualcomm Snapdragon 680 4G
  • メモリ（RAM）：4GB
  • 内部ストレージ：128GB
  • 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
  • ディスプレイ：6.5インチ フルHD＋（2,400×1,080ドット）
  • アウトカメラ：約5,000万画素 F1.8（広角）＋約800万画素 F2.2（超広角／118°）＋約200万画素 F2.4（マクロ）
  • インカメラ：約1,600万画素 F2.4
  • 対応バンド：LTE Band 1／2／3／5／7／8／18／19／20／26／28／38／40／41、W-CDMA Band 1／2／5／8、GSM 850／900／1,800／1,900MHz
  • SIM：nanoSIM×2（DSDV対応）
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：バージョン5.2
  • バッテリー：5,000mAh
  • 急速充電：最大30W（Turbo Power）
  • 外部端子：USB Type-C
  • 防水／防塵：IPX2／IP5X
  • 生体認証：指紋認証／顔認証
  • サイズ：約161.78×73.84×8.49mm
  • 重量：約184g
  • ボディカラー：ミネラルグレイ／サテンシルバー