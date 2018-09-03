「Maxim」の最新情報・話題まとめ
2019年01月10日(木)
Maxim、モバイル機器向け集積型PPG/ECGバイオセンサモジュールを発表
医療/バイオ 01/10 17:44
Maxim、光学式心拍数/SpO2検出用に最適化したPMIC「MAX20345」を発表
医療/バイオ 01/10 15:46
2019年01月09日(水)
Maxim、小型・高効率の高電圧車載電源向けコントローラなどを発表
カーエレクトロニクス 01/09 11:40
2018年11月09日(金)
Maxim、Industry 4.0向け小型高性能なデジタル入力ICを発表
産業機器/ロボット 11/09 17:40
2018年11月07日(水)
Maxim、産業機器に知性をもたらすリファレンスデザイン「Go-IO」を発表
産業機器/ロボット 11/07 07:24
2018年10月12日(金)
Maxim、自動車向けLEDマトリクスマネージャを発表
カーエレクトロニクス 10/12 08:49
2018年09月26日(水)
Maxim、ヘルスケア機器向け開発プラットフォーム「HSP 2.0」を発表
医療/バイオ 09/26 11:19
2018年09月03日(月)
Maxim、携帯機器の動作時間を最大化するバッテリ残量ゲージICを発表
エネルギー 09/03 18:34
2018年05月10日(木)
2018年04月05日(木)
Maxim、ウェアラブルなどの小型機器のバッテリー寿命を延長する低電力MCUを発表
エネルギー 04/05 13:32
2018年03月22日(木)
Maxim、3mm×2.6mm×1.5mmの超小型パワーモジュールを発表
エネルギー 03/22 16:06
2018年01月16日(火)
Maxim、NVIDIAと協業 - 自動運転とセーフティアプリ向けソリューションで
カーエレクトロニクス 01/16 12:59
2018年01月05日(金)
半導体で実現する低コスト/高信頼のIoTセキュリティ
半導体デバイス 01/05 10:30
2017年11月22日(水)
Maxim、予防医療の普及に向けたセンサ製品などを発表
医療/バイオ 11/22 17:40
2017年11月21日(火)
Maxim、クローン作製が不可能なセキュリティIC「DS28E38」を発表
半導体デバイス 11/21 12:59
2017年11月17日(金)
人と人のつながりを大切にするのがマキシム - 山崎新社長が語った日本市場戦略
半導体デバイス 11/17 08:00
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