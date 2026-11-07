Amazonは11月5日、10月初週に発表した電子書籍リーダー「Kindle」シリーズに関するメディア向け発表会を移設したばかりの麻布台ヒルズオフィスで開催し、実機をお披露目しました。「Kindle」「Kindle Paperwhite」「Kindle Colorsoft」の3モデルともにベゼルの段差がなくなり、薄くなった点が特徴です。

忙しい方向けにまとめておくと、薄型軽量化によって外観が刷新され、上位モデルとして用意されるシグニチャーエディションは背面がアルミになったことで高級感も圧倒的。ただ昨今の情勢によるものとはいえ、“今すぐ買う”ボタンを押す前に少し勇気が必要になる価格帯に突入したように思います。

「Kindle」「Kindle Paperwhite」「Kindle Colorsoft」全モデルを刷新

今回の発表会でお披露目されたのは10月に発表されたKindle、Kindle Paperwhite、Kindle Colorsoftの3モデル。E Inkパネルこと電子ペーパーをディスプレイに採用しているタブレット製品シリーズで、反射光で画面表示を行うために紙の書籍と似たような読み味を楽しめる点が特徴です。今回発表された製品についてまとめると下記のようになります。

仕様 容量 画面サイズ 価格 Kindle 16GB 6インチ 29,980円 Kindle 32GB 6インチ 33,980円 Kindle Paperwhite 16GB 7インチ 39,980円 Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB 7インチ 44,980円 Kindle Colorsoft 16GB 7インチ 51,980円 Kindle Colorsoft シグニチャーエディション 32GB 7インチ 56,980円

新モデルではいずれも薄型化や軽量化に加えて動作の高速化も図られ、ベゼル部分を画面の高さと揃えたフラットデザインに刷新しました。シグニチャーエディションには背面にアルミニウムのバックパネルを用いたことで、往年のiPhoneのような雰囲気に。なんといってもPaperwhiteでは下部にあった電源ボタンが右側面上部に移設されたことで、立てかけて使うとうっかり押してしまうことがなくなっています。

逆になぜ下に電源ボタンがあったのか不思議なほど

前モデルが発売されたのは2年前のことで、今回の新モデル発売にあたっては時勢を受けて全面的に価格設定が見直されました。かつては手に取りやすく安価で知られたKindleデバイスですが、いまやかなり迫力のあるお値段に。しっかり“タブレットを買うぞ”という意気込みで購入に臨む必要が出てきています。

Amazon公式アクセサリとしてカバーやページめくりリモコンも用意します

日本人、Kindle用アクセサリを買いがち。レザーブランドとコラボした専用ケースを用意

そんなKindleですが、Amazonの独自調査によると日本人はアクセサリの購入率がグローバル比で見てもかなり高いそう。今回Amazonはこのニーズに応えるべく、BONAVENTURAとMAISON CANAUを起用して専用レザーケースを用意しました。いずれもAmazon純正ケースよりさらに値が張りますが、読書体験をより豊かでパーソナルなものにしたいという日本のKindleユーザーに向くといいます。

筆者も活字の虫でKindle Paperwhiteは現在3代目になる熱心なユーザーですが、ケースもつけずにバッグに放り込み、移動中ひたすらガシガシ本を読んでいく実用品的な運用だったのでやや意外。ラグジュアリーなアクセサリーで、自分だけの読書体験を形から演出してみるのもアリなのかなと思いました。

Kindleを自分だけのものとしてパーソナライズしたい日本人ユーザー

BONAVENTURA製スリーブ。外側には天然皮革のシュリンクレザー、内側にはスエード調ファブリックを組み合わせた高級感あふれるたたずまい

MAISON CANAU製スリーブ。ぜひシグニチャーエディションに組み合わせたい

背面アルミニウムのKindle Paperwhiteには上品なレザーケースを購入するための強い説得力、高級感が備わっていました