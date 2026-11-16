いよいよ11月11日から販売が始まったAmazon「Kindle Paperwhite」シリーズ。このほか同時に「Kindle」「Kindle Colorsoft」も発売され、E-Inkディスプレイ採用の電子ペーパータブレットが全モデルで刷新を受けています。今回発売に際してKindle Paperwhiteの実機に触れられる機会があったので、ご紹介しようと思います。

忙しい方向けにまとめておくと、電源ボタンが右上に移設された点が特徴。シグニチャーエディションの背面バックパネルはアルミニウム製へと強化され、並々ならぬ高級感を醸し出すようになっていました。ただしベースモデルでさえ39,980円、シグニチャーエディションでは44,980円というかなり迫力のある価格帯に突入したことは、購入にあたって考慮に加えておく必要がありそうです。

Amazon「Kindle Paperwhite シグニチャーエディション」を前モデル愛好家がレビュー。ただの上位互換ではない？

機材協力：アマゾンジャパン

本読みにとっての神器。Kindle Paperwhiteに新モデル

今回発売された「Kindle」シリーズ3モデルについてかんたんに振り返っておくと、「Kindle」は6インチの小型サイズ、「Kindle Paperwhite」は活字を読み取りやすい高コントラストな白黒モデルで、「Kindle Colorsoft」はE-Inkディスプレイながらカラー表示に対応している点が主な特徴。今回上位モデルとして、PaperwhiteとColorsoftにはシグニチャーエディションが設定されました。

左からKindle、Kindle Paperwhite、Kindle Colorsoft

どれを購入するかは、普段なにをよく読むかで決めてしまえばよさそう。どれでも書籍・マンガの表示に対応しますが、活字がメインならPaperwhite、カラーページのあるマンガを読むならColorsoft、小型モデルが欲しい場合はKindleがオススメです。

ただし、個人的には活字メインならぜひKindle Paperwhiteを勧めたいところ。価格差もあってKindle（無印）が気になるところですが、やはり6インチのディスプレイはかなり小さいです。たとえばiPhone 17ですら6.3インチディスプレイなので、普段使いのスマートフォンよりさらに小さいデバイスで本を読むのは若干本末転倒な感もあります。ここは7インチの広々とした画面で余裕をもって本を読めるPaperwhiteがよいでしょう。

そのKindle Paperwhiteはディスプレイに酸化物薄膜トランジスタ（oxide-TFT）のバックプレーンを搭載したことで、Paperwhiteシリーズで最高のコントラスト比を実現したとのこと。シグニチャーエディションでは背面の外装にアルミニウムが用いられ、ストレージが倍増した32GBに。またpogoピンで外部アクセサリーと接続することができるようになっています。

なお今回発売されたKindle 3モデルではいずれもディスプレイ部が刷新され、ベゼルとの段差がなくなったフラットなデザインに。表示パネル、フロントライト、タッチセンサーなどの各層の配置順序や積層・接合プロセスを根本から見直し、再設計したことで、電子書籍リーダーとしてははじめてリバーススタックディスプレイ構造を採用したとしています。

先に表示品質について言及しておくと、解像度は前モデルと同じ300ppiで、見比べても目立った違いは感じられませんでした。oxide-TFTの採用も2024年モデルと同様。ルビのような細かな文字までしっかり表示されており、不満に感じられるようなことはまずないはずです。

実機をチェック。往年のiPhoneのようなアルミニウムバックパネル

ラインナップや仕様についてわかったところで、手元の実機を眺めていきましょう。今回やってきたのは通常モデルではなく、「Kindle Paperwhite シグニチャーエディション」の方。表示性能は共通ですが、外装やストレージ容量に違いがあります。前モデルからの変化で最も大きいのは、やはり電源ボタンの位置でしょうか。

クリーンでシンプルなパッケージ

ぺりっと剝がして開けるシール

本体は保護スリーブに収まった状態でした

付属品はUSB-Cケーブルのみ。もうケーブルごとなくしてもいい気がします

背面パネルがアルミニウムに。表面加工はざらっとしたタイプで、季節柄とてもひんやりしています

pogoピン経由での充電や操作に対応する別売りアクセサリーを用意します

本体下部のUSB-C端子。従来はこの右側に電源ボタンがありました

右上に電源ボタンが搭載されています

電源ボタンを右上に移設したのは本当に英断。下部にあった電源ボタンが何度デスクやベッドに触れ、勝手にスリープに入ったか数え切れません。立てかけた姿勢でまったり本を読むこともできるようになるでしょう。

困ったのは背面のアルミニウム製バックパネル。かなり高級感があるというか、傷つけたくない立派な様子です。これまで愛用してきたラバーのKindle Paperwhiteは実用品と割り切って使ってきましたが、明らかにそんな雑な扱いが許されそうには見えません。

やむを得ず純正ファブリックケースを用意してみました。折りたたみ式なので、ディスプレイ側までしっかり保護できるタイプ。カバーは背面まで折り曲げることができ、開いて読む際じゃまにならないよう工夫されていました。

実はマグネットが仕込まれており、開閉でスリープ・スリープ解除を行えるようになったのがかなり意外。電源ボタンは押しやすい位置に移動したばかりか、押す必要すらなくなってしまいました。なお画面の保護フィルムは前モデルまでとはサイズが異なるため、「2026年モデル」の文言をしっかり見極めて購入しましょう。

ちなみに日本はKindleに専用ケースを与えて大事に使うユーザーがグローバル比でかなり多いらしく、Amazonでは純正ファブリッククケースに加え、レザー小物で著名なBONAVENTURAやMAISON CANAUを起用した公式アクセサリーも展開されています。

大きいのはKindle Scribe Colorsoft。ペンでの書き込みにも対応する11インチモデルです

本を読むだけならシグニチャーエディションじゃなくても全然いい

今回シグニチャーエディションに触れてみて、AmazonがKindle Paperwhiteの通常版とシグニチャーエディションで性能差をつけて差別化を図らなかった点が極めて好感触でした。いってしまえばシグニチャーエディションは「読書体験をよりパーソナライズし、豊かなものにする」ためにあるもので、読書体験自体はベースモデルでも同様に優れたものが提供されています。

もちろんストレージは32GBと大きく、背面はアルミニウム製で、ライトの自動調光ができてアクセサリからの操作にもpogoピンで対応しますが、言ってしまえばどれも電子書籍リーダーに必須というわけではありません。

個人的には、あえてベースモデルを選択することも大いに有力だと思います。画面の表示性能、処理性能が変わらないなら、リッチな本体の加飾を避けて実用品に徹してみるというユースケースもありそう。ケースをつけずにバッグに放り込み、どこにでも持ち出して本を読みまくるためのデバイスとしては、ベースモデルのほうが適しているはず。

背面ラバーの皮脂染みが気になったり、microB端子からUSB-C端子に変えたくなったのも今は昔。2世代以上前のモデルから買い換えればスッキリしたフラットデザインを楽しめるのでオススメですが、Kindle Paperwhite 2024年モデルからの買い替えならそんなに急ぐ必要はないかもしれません。もちろんアルミニウム製の高級Kindle Paperwhiteで読書体験を強化したいなら、Kindle Paperwhite シグニチャーエディションは価格差分の説得力を備えた製品に仕上がっていると思います。