Amazonは10月1日、電子書籍リーダー「Kindle」シリーズの3製品を刷新し、日本で販売すると発表した。対象は「Kindle」「Kindle Paperwhite」「Kindle Colorsoft」で、全モデルでディスプレイとベゼルの段差をなくしたフラットなフロントデザインを採用し、従来モデルより薄型化した。

PaperwhiteとColorsoftには上位モデルの「シグニチャーエディション」も用意する。子ども向けの「Amazon キッズKindle」「Amazon キッズKindle Colorsoft」も刷新した。

全モデルでフラット前面、電源ボタンは右上へ

今回の刷新では、ディスプレイとベゼルの段差をなくしたフラットな前面デザインを採用した。ディスプレイ内部も見直し、Amazonによると電子書籍リーダーで初めて、リバーススタックディスプレイ構造を採用した。表示パネル、フロントライト、タッチセンサーなどの各層の配置順序や積層・接合プロセスを根本から見直し、再設計した。これにより前面をフラットにしながら薄型化するとともに、ディスプレイ周囲まで本体色で仕上げ、前面から背面まで一体感のあるデザインを実現した。

また電源ボタンの位置が本体下部から右上へ移動した。Amazonは変更理由を明らかにしていないが、従来モデルでは本体を置いた際などに底面のボタンを誤って押す可能性があった。

Kindle初の32GB・アルミ背面モデル

6インチディスプレイを搭載するKindleには、新たに「Kindle（32GB）」が加わり、「Kindle（16GB）」との2モデル構成になった。

Kindle（16GB）はシリーズ最軽量で、書籍を開く速度が前モデル比で約30％向上した。バッテリー駆動時間は最大6週間。厚さは6.9mm、重量は140gである。カラーはウベパープルとグラファイトで、価格は税込2万9980円。

Kindle（32GB）は、Kindleとして初めて32GBのストレージを搭載し、背面にアルミニウムを採用した。アルミニウム部分には80％再生アルミニウムを使用する。6インチディスプレイを搭載し、16GBモデルと同じコンパクトなフォームファクターを採用する。カラーはアルペンスカイブルーとシーグラスグリーン、価格は税込3万3980円。

PaperwhiteとColorsoftはディスプレイを再設計

7インチの「Kindle Paperwhite」は厚さ6.8mm、重量204gに薄型・軽量化した。ディスプレイに酸化物薄膜トランジスタ（oxide-TFT）のバックプレーンを採用する。Amazonによると、Paperwhiteシリーズ最高のコントラスト比を実現し、黒をより深く、文字をくっきり表示できるという。IPX8等級の防水性能、色調を調節できるフロントライト、最大12週間のバッテリー駆動を備える。カラーはグラファイトで、価格は税込3万9980円。

「Kindle Paperwhiteシグニチャーエディション」は32GBストレージとアルミニウム背面に加え、周囲の明るさに応じてフロントライトを自動調節する機能、ダブルタップによるページ送り、pogoピン接続のアクセサリに対応する。カラーはグラファイトとシーグラスグリーンを用意し、価格は税込4万4980円。

pogoピン接続はマグネットによる着脱に対応

7インチカラーディスプレイの「Kindle Colorsoft」もディスプレイを再設計した。窒化物LEDを用いた導光板により色表現と明るさを高め、酸化物バックプレーンと独自の駆動波形を組み合わせることで、カラーとモノクロの双方で高速な表示と高いコントラストを実現したとしている。さらに、導光板に組み込んだマイクロディフレクターで不要な光を抑えて照明の均一性を改善。ディスプレイの積層構造には極薄の光学コーティングを施し、表示の鮮明さを高めている。

バッテリー駆動時間は最大8週間で、5色のカラーハイライトに対応する。なお、カラー表示はカラー対応コンテンツが対象となる。

Colorsoftは16GBストレージを搭載し、本体カラーはグラファイト、価格は税込5万1980円。32GBのシグニチャーエディションはアルミニウム背面、自動調整フロントライト、ダブルタップによるページ送り、pogoピン接続に対応する。本体カラーはグラファイトとフィグの2色で、価格は税込5万6980円。

ページめくりボタン付きカバーとリモコンも

Amazonは新たに、ページめくり用アクセサリーとして「Kindle Click」と「ページめくりボタン付き マグネット装着式 植物性レザーカバー」を用意した。

「Kindle Click」はBluetooth接続のページめくり用リモコンで、本体を手に持たずにページ送りとページ戻しができる。2024年以降に発売されたKindleに対応する。価格は税込5180円。

「ページめくりボタン付き マグネット装着式 植物性レザーカバー」は、ページめくり用の物理ボタンを備えたPaperwhiteとColorsoftのシグニチャーエディション用のマグネット式カバーで、pogoピンを介して本体と接続する。価格は税込1万1980円。

予約・発売日

キッズモデルは「Amazon キッズKindle」が税込3万1980円、「Amazon キッズKindle Colorsoft」が税込5万3980円。子ども向け読み放題サービス「Amazon Kids+」1年分と専用保護カバーが付属する。

Kindle（16GB）、Kindle（32GB）、Amazon キッズKindleは10月1日に販売を開始した。Kindle PaperwhiteとKindle Colorsoftの各モデル、Amazon キッズ Kindle Colorsoftは10月1日から予約を受け付け、11月11日に出荷を開始する予定である。

Kindle Clickと、ページめくりボタン付き マグネット装着式 植物性レザーカバーは10月1日に予約販売を開始し、11月中旬の出荷を予定している。