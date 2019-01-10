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「ヘッドホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2019年03月12日(火)

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Cooler Master、柔らかな着け心地のゲーミングヘッドセット「MH752」

PCゲーミング 03/12 20:48

2019年03月07日(木)

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パナソニック、一日ずっと使えるBluetoothヘッドホン - apt X LL対応

サウンド / オーディオ 03/07 18:11

2019年02月17日(日)

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新テニプリのコラボヘッドホン、「青春」＆「氷帝」モデル

サウンド / オーディオ 02/17 18:27

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デノン、Bluetoothワイヤレスとノイキャン対応のヘッドホン

サウンド / オーディオ 02/17 17:53

2019年02月06日(水)

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「銃撃や足音を聞き逃さない」 - ロジクールが「G933s」などゲーミングヘッドセット4機種を刷新

PCゲーミング 02/06 20:44

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ロジクール、新開発のドライバーとイヤーパッド採用ゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 02/06 20:11

2019年02月05日(火)

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【2019年版】ゲーミングヘッドセットおすすめ5選 - 音も重要な情報源

PCゲーミング 02/05 18:00

2019年01月29日(火)

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JVC、税別5,000円で良コスパのワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 01/29 13:24

2019年01月25日(金)

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上海問屋、50mmドライバ採用で約3,000円のお手頃ゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 01/25 14:20

2019年01月24日(木)

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パナソニック、OK Google対応のBluetoothノイキャンヘッドホン

サウンド / オーディオ 01/24 20:28

2019年01月17日(木)

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ASUS、耐久性を重視したゲーミングマウス／キーボード／ヘッドセット

PCゲーミング 01/17 17:42

2019年01月15日(火)

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完全ワイヤレスイヤホンの競争激化！ CES 2019のオーディオ注目製品たち

サウンド / オーディオ 01/15 22:07

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頭と耳をスキャン、サラウンド体験を実現するワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 01/15 20:10

2019年01月13日(日)

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オンキヨーの「SHIDO」ブランドが立ち上がる、いざゲーミング市場へ！

PCゲーミング 01/13 15:52

2019年01月07日(月)

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日本マイクロソフト、「Surface Headphones」を1月29日に発売

周辺機器 01/07 13:48

2018年12月31日(月)

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奮発してでも買いたい! ソニーのイヤホン「WF-SP900」、ヘッドホン「WH-1000XM3」

サウンド / オーディオ 12/31 06:00

2018年12月14日(金)

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ポタフェス協賛で高級イヤホン大幅値引き、Xperia XZの特価品も

サウンド / オーディオ 12/14 21:57

2018年12月07日(金)

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Marshallブランド初、ノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 12/07 15:01

2018年11月28日(水)

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Google、Bluetoothペアリング「Fast Pair」をAndroid端末間で同期可能に

Android 11/28 13:02

2018年11月23日(金)

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ボーズ、ブラックフライデーでワイヤレスイヤホンやヘッドホンなどを値引き!

サウンド / オーディオ 11/23 14:46

2018年11月16日(金)

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Skullcandy、高耐久で折りたためる低価格ワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 11/16 15:35

2018年10月28日(日)

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秋のヘッドフォン祭 2018、聴いて気に入ったおすすめ製品

サウンド / オーディオ 10/28 17:38

2018年10月27日(土)

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「秋のヘッドフォン祭」でサイフに優しい掘り出し物を探す

サウンド / オーディオ 10/27 22:00

2018年10月25日(木)

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オーテクのワイヤレスヘッドホン「ATH-SR50BT」レビュー - 音質重視・ノイズリダクションの効果は？

サウンド / オーディオ 10/25 14:00

2018年10月24日(水)

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Beats、ミッキーマウスをフィーチャーしたディズニーとのコラボモデルを発表 - 新キャンペーン「全ては○○から始まった」も展開

サウンド / オーディオ 10/24 08:00

2018年10月19日(金)

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Beats、「Studio3 Wireless」にDJ Khaled＋Retnaとのコラボモデルを追加

サウンド / オーディオ 10/19 08:00

2018年10月18日(木)

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パイオニア、ノイキャン・aptX HD対応で2万円のワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 10/18 18:43

2018年10月12日(金)

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Skullcandyのワイヤレスヘッドホン「Venue」、税別19,800円でノイキャン - スマートトラッカー内蔵で失くしてもOK?

サウンド / オーディオ 10/12 16:19

2018年10月10日(水)

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日本マイクロソフト、Surface Pro 6など最新モデルを投入

PC本体 10/10 22:34

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Beats、「Studio3 Wireless」にエレガントな新色「Skyline Collection」を追加

サウンド / オーディオ 10/10 14:47

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    AVIOTの下剋上、1万円前後でハイレベルな完全ワイヤレスイヤホンが登場
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