Apple Japanが、Beatsブランドのオーバーイヤーヘッドホンの新製品「Beats 360」を発表した。若々しいデザインを採用した新しいフラッグシップモデル。イヤークッションとヘッドバンドクッションを交換可能にし、カラーを好きなようにアレンジして着せ替えが楽しめるようにした。本体は耐汗耐水構造にしつつ、重さを294.5gに抑え、軽快さを重視した。

価格は59,800円で、発売は9月24日。フレームのカラーはブラック、クラウド、ピンク、スカイの4色。

Beats製品としては初めて、付け替え可能なイヤークッションとヘッドバンドクッションを採用したヘッドホン。新しい音響設計、効果の高いアクティブノイズキャンセリング機能、IPX4等級の耐汗耐水構造、300gを切る軽さに仕上げ、通勤やトレーニングなどさまざまなシーンで使えるようにした。重量配分と側圧を改良し、装着時の快適さを高めた。

本体は凹凸の少ないシンプルなデザインに仕上げた。イヤークッションとヘッドバンドクッションはフレームから簡単に取り外せる構造で、別売のクッションを購入すれば異なるカラーにアレンジできる。

ブラックモデルにクラウドのイヤークッションとヘッドバンドクッションを合わせたところ

明るいカラーのイヤークッションとヘッドバンドクッション

クールなカラーも用意する

好みに合わせてさまざまなアレンジができる

イヤーカップクッションとヘッドバンドクッションは、2つがセットになった「Beats 360クッションキット」として提供する。価格は8,900円。通気性を重視したイヤークッションが付属する「Performance Knit」はブラック、クラウド、ピンク、スカイ、ネイビー、ボルトの6色、レザー素材のイヤークッションが付属する「UltraPlush」はブラックとクラウドの2色を用意する。

音響面も、Beats Studio Proなどから一新した。アクティブノイズキャンセリングは、Beats Studio Proと比べて最大1.75倍の低減性能を備える。外部音取り込みモードやアダプティブイコライゼーション、パーソナライズされた空間オーディオ、ダイナミックヘッドトラッキング、ドルビーアトモスにも対応する。

Beatsの独自チップを搭載し、AppleとAndroidの両方に対応するほか、「探す」機能にも対応する。マイクは、9つのデジタルMEMSマイクを内蔵し、ANCと集音、通話時のビームフォーミングに活用する仕組み。

バッテリー駆動時間は最大32時間。わずか5分間の充電で最大1時間再生できる「Fast Fuel」に対応する。