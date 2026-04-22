Beatsは、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）とのコラボレーションによるワイヤレスヘッドホン「Beats Solo 4 – JENNIEスペシャルエディション」の第2弾となるモデルの販売を2026年4月25日午前10時に開始する。価格は32,800円。

「Beats Solo 4 – JENNIEスペシャルエディション」は、シックなオニキスブラックカラーを採用したワイヤレスヘッドホン「Solo 4」の特別モデル。2本の取り外し可能なブラックのリボンが付属するほか、片側のUltraPlushイヤークッションにはジェニーの音楽から直接インスピレーションを得たシンボルがあしらわれ、本体と同色のキャリングケースも付属する。

本製品の発売にあわせ、ジェニーの未発表曲を使用したキャンペーン動画が公開。今回のモデルのシグネチャーである「リボンデザイン」にフォーカスした世界を楽しめる。

「Beats Solo 4 – JENNIEスペシャルエディション」

特別仕様のケース

また、ジェニーが選曲したApple Music限定プレイリストも公開されている。

ベースとなっている「Beats Solo 4」は、空間オーディオとダイナミックトラッキングに対応したワイヤレスヘッドホン。USB-C端子を装備し、ロスレスオーディオの再生に対応している。

なお、4月24日、韓国・ソウルの聖水（ソンス）エリアにて、本コラボレーションの世界観に没入できるポップアップイベントを開催する。会場では 「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション（オニキスブラック）」をいち早く体験できるほか、来場者には本コラボレーションを記念した限定のカスタムバッグチャームを先着でプレゼントする。