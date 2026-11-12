アンカー・ジャパンは11月12日、ワイヤレスヘッドホン「Anker Space 2 Pro」とイヤーカフ型イヤホン「Anker AeroClip 2」を発売した。価格はそれぞれ32,990円、22,990円。また、睡眠に特化した完全ワイヤレスイヤホン「Anker Sleep Earbuds 4」を2027年1月に発売する。価格は34,990円。

Anker Space 2 Pro

Anker Space 2 Pro

「Anker Space 2 Pro」は、独自開発のAIチップ「Thus」と8基のマイクを搭載したワイヤレスヘッドホン。ノイズキャンセリング機能「ウルトラノイズキャンセリング 4.0」を採用し、従来モデル「Soundcore Space One Pro」と比較してノイズキャンセリング強度を約1.5倍に高めた。音質面では35mm径のカスタムドライバーを搭載し、LDACや3Dオーディオに対応する。

重量は約265gで、ヘッドバンドのクッションを約13%厚くしつつ側圧を約9%軽減した。バッテリー駆動時間はノイズキャンセリング有効時で最大30時間、無効時で最大60時間。Bluetooth 6.1やマルチポイント接続にも対応する。

Anker AeroClip 2

Anker AeroClip 2

「Anker AeroClip 2」は、耳を塞がずに装着できるイヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホン。2,000人以上の耳の形状データをもとに設計した「GoldenFit」構造を新採用し、従来モデルから約20%スリム化した。

片耳約6.2gの軽量設計で、12mm径の複合振動板ドライバーやLDAC、音漏れを抑える指向性音響技術を搭載する。通話用にはAIチップ「Thus」と4基のマイク、2基の骨伝導センサーを採用。IP57の防塵防水性能やワイヤレス充電、マルチポイント接続にも対応し、最大再生時間はイヤホン単体で8時間、充電ケース併用で32時間。

Anker Sleep Earbuds 4

Anker Sleep Earbuds 4

「Anker Sleep Earbuds 4」は、就寝時の使用を想定した睡眠特化型イヤホン。従来モデル「Soundcore Sleep A30」から筐体の構造を見直し、耳への接地面積を約20%削減したことで、横向き寝でも耳への負担を抑えた。またドライバーとマイク構造の最適化により、低中音域のノイズを従来比で最大5dB低減したとしている。

周囲のいびきに合わせてマスキング音を自動調整する機能や、入眠時の音楽自動停止、睡眠レポート作成などにも対応する。片耳約3gで、新たにワイヤレス充電に対応。ノイズ低減有効時の再生時間は、ローカル再生モードで最大9.5時間、Bluetoothモードで最大8時間。