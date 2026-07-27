今回のテーマはDAP（デジタルオーディオプレーヤー）。訪れたのはイヤホン専門店であり、オーディオツールの品揃えも豊富なe☆イヤホン秋葉原店 本店です。

同店のゆーでぃ氏によると、スマホ全盛のいま勢いがあるのは外付けDAC（Digital to Analog Converter）ながら、音源の保管から再生までワンストップでこなせるDAPの購入層も広がっているといいます。「カジュアルに楽しめる割安なモデルが登場していますし、高級機ではパーソナライズ機能を備えているものもあります。いろいろな角度から注目を集めていますね」

e☆イヤホン秋葉原店 本館 5階にあるDAP売り場。ゆーでぃ氏に案内してもらった

価格帯も1万円台から数十万円まで幅広く、楽しむポイントもさまざま。そのなかでどんなモデルが人気を集めているのでしょうか？ 「DAP選び 基本の3カ条」を踏まえて、トップ5を追いかけていきましょう。加えて、最後は注目のDACもピックアップします。

＜DAP選び 基本の3カ条＞

サブスクで楽しむならAndroid搭載モデルを選びたい。安価なモデルは非対応なものもある。

スマホの充電を消費しないのが利点。それだけに駆動時間や重さ、大きさも確認したい。

現在の売れ筋は、ブランドでみるとFiiO、Astell&Kern、iBasso Audio。比較の参考に。

※本文と写真で掲載している価格は、取材した2026年6月15日17:30時点のe☆イヤホン秋葉原店 本館のものです。本店とは異なる場合があり、日々変動もしているので、参考程度に見てください。

第1位･･･CDチックな外観が心を掴む「Snowsky DISC」

一番人気に挙げられたのは、FiiOのサブブランド・Snowskyに属する「Snowsky DISC」でした。直径1.8インチの円形タッチスクリーンを搭載したコンパクトなモデルで、ブルーとブラック、ピンクの3色を揃えます。取材時の価格は17,930円でした。

「音楽を再生すると、ジャケットのアートワークが回る仕様になっていて、当店のYouTubeで紹介したときもかなり大きな反響をいただきました。音楽好きな方とガジェット好きな方の両方に刺さるかわいらしさがありますよね。これが初めてのDAPという方も多いです。MagSafeにも対応していますし、スマホと一緒に持ち歩くのもやりやすいですし」

第2位･･･DAPとしての主流どころで支持される「M21」

続くのは、FiiOのメインブランドに属する「M21」です。FiiOブランドとしては安価な部類に入りますが、ポータブルモードと、950mW出力が可能なデスクトップモードが使える設計となっています。取材時の価格は62,920円でした。

「Snowsky DISCは、ユニークなかわいらしさで購入層を広げていますが、こちらは従来の枠組みのなかでDAPを探している人に圧倒的に支持されています。6万円台で音も良くて、サブスクも使えてコンパクト。これを選べば間違いない、という存在ですね」

第3位･･･主流でコスパを追求する人に選ばれる「JM21 2026」

従来のDAP志向でいて、M21よりもさらに低価格を求める人に支持されているのが、3位の「JM21 2026」といいます。取材時の価格は44,990円で、Androidを搭載し、700mW出力を備えています。

「FiiOのメインブランドでもっともエントリーに位置する製品ですね。M21からさらに薄く、コンパクトを求める人に選ばれています。それでいて音質もしっかりしていますから」

第4位･･･パーソナライズ機能を備えた「PD20」

4位は価格帯が変わります。Astell&Kernの「PD20」で、取材時の価格は297,000円でした。4基のDACが独立して動作するデザインを採用し、Audiodo社との共同開発のパーソナライズ機能を備えています。

「DAPでは初めてパーソナライズ機能を備えた製品で、空間オーディオ機能も備えています。有線イヤホンでもこれらの機能が堪能できるようになるので、唯一無二の製品として注目されていますね。電流量やアンプのモードも側面で切り替えられるなど、いろいろな調整ができるのも強みです」

第5位･･･DC12V電源で1.5倍出力が可能な「DX270」

5位は、iBasso Audioの「DX270」になります。バッテリー駆動時は最大1050mWの出力が可能で、DC12V電源に接続するとアナログ回路の電圧が1.5倍となり、最大1575mWまで引き上げられるなど、ハイスペックな機能を備えています。取材時の価格は206,010円でした。

「DAPではありますが、外部電源を使って据え置き級のサウンドも楽しめるという幅広い楽しみ方ができます。それでいて本体も約265gと軽く、ポータブルの使い勝手も良いんですよね」

iBasso Audio「DX270」（右）

はみ出し情報･･･入門機DACの一番人気は「Macaron」、ゆーでぃ氏プロデュースの新作も

入門機クラスのDACのなかで一番人気を尋ねたところ、ゆーでぃ氏はiBasso Audioのサブブランド・iBasso Jr.に属する「Macaron」を挙げました。約16gとコンパクトながら、DACチップ（CS43131）を2基備えています。カラーはピンクとブルー、ブラックとシルバーの4種類。取材時の価格は9,400円でした。

「比較的無骨なデザインのDACが多いなかで、やっぱりこのデザイン、このカラーリングは目立ちますね。音質も良くて、プレゼントしても喜ばれやすいモデルです」

iBasso Audio「iBasso Jr. Macaron」

ゆーでぃ氏は、iBasso Audioと同店のコラボDACのプロデュースも手がけています。「DC-Tonfa」で、価格は54,450円。こちらも今夏のヒット候補となりそうです。

iBasso Audio「DC-Tonfa」