2つの「大きな音を抑える」スイッチとは、「設定」→「サウンドと触覚」画面にある「大きな音を抑える」スイッチと、「設定」→「サウンドと触覚」→「ヘッドフォンの安全性」画面にある「大きな音量を低減」スイッチのことでしょうか? この2つのスイッチは、名は似ていますが結構な違いがあります。

「大きな音を抑える」スイッチは、iPhone内蔵スピーカーの音量を対象としています。スイッチをオンにすると、以降内蔵スピーカーから出力される音声は特定の音量を超えないよう自動調整されます。ピーク音(瞬間的な最大音量)が穏やかになり、音量の大きい部分と小さい部分の差を縮める効果があります。

メリットとしては、爆発音だけ飛び抜けて大きいアクション映画や、YouTubeのように動画ごとに音量差が大きいコンテンツを、音量調整を気にせず楽しめるようになることが挙げられます。ふだんネット動画やゲームを内蔵スピーカーで楽しんでいて、衝撃音や爆発音でびっくりしたくない、という人には重宝する機能といえるでしょう。

ただし、「大きな音を抑える」スイッチはヘッドホン/イヤホンの音を対象にしていません。Bluetooth接続のものを含め、ヘッドホン/イヤホンから出る音のピーク音には影響しないので注意しましょう。

一方の「大きな音量を低減」スイッチは、ヘッドホン/イヤホン専用の聴覚保護機能です。指定された上限値を超えないよう音量が自動調整されることで、耳の健康を守ります。アプリの音量に上限がもうけられるため、過度に低く設定すると音量不足になりますが、ダイナミックレンジ(小さい音と大きい音の幅)に変化はありません。

ところで、この2つのスイッチは、どちらをオンにしても互いに影響しません。それぞれ対象とする「音」が異なりますから、目的に応じてそれぞれを利用しましょう。