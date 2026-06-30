LINEヤフーは6月30日、月額制サービス「LYPプレミアム」において、LINEの絵文字・着せかえの使い放題特典を追加すると発表した。7月1日以降順次、「LINE スタンプ プレミアム デラックスコース」に含まれる対象の絵文字・着せかえが、追加料金なしで利用できるようになる。

LYPプレミアムでは、サービス開始当初から会員特典として対象のLINEスタンプ使い放題を提供しており、人気の特典となっている。今回、LINEでのコミュニケーションをより豊かに楽しめるよう、絵文字と着せかえの使い放題をLYPプレミアム会員特典として新たに提供する。

7月1日以降順次、「LYPプレミアム スタンダードプラン」および「LYPプレミアム with Netflix」の会員は、これまでの対象スタンプに加え、「LINE スタンプ プレミアム デラックスコース」に含まれる対象の絵文字・着せかえが使い放題になる。保有可能数は、スタンプ・絵文字が合計1,000パッケージ、着せかえが100個まで。

なお、「LYPプレミアム」は2026年6月22日に名称を変更しており、従来の「LYPプレミアム」は現在「LYPプレミアム スタンダードプラン」と呼ばれている。ソフトバンク端末でスマートログイン設定をしている場合、またはワイモバイル端末でY!mobileサービスの初期登録をしている場合は、追加料金なしで「LYPプレミアム」を利用できる。

LYPプレミアムとLINEスタンプ プレミアムの両方に登録している場合、自身でLINEスタンプ プレミアムを解約しない限り両方の料金が重複して発生してしまうという。同社は利用状況に応じてLINEスタンプ プレミアムの解約を検討するよう呼びかけている。

LYPプレミアムは、LINE、ヤフー、PayPayがより便利になる特典を利用できる月額制サービス。月額508円で、対象スタンプの使い放題のほか、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、通知をせずに送信取消できる機能など、多様なニーズに対応した「LINE」特典を提供する。また、「Yahoo!ショッピング」の利用でPayPayポイント（期間限定）が＋2％貯まる特典や、会員限定の「PayPayクーポン」が利用できるなど、おトクな特典も用意されている。