Palitは4月22日、GPU・PC Modや3Dプリント、DIY文化に特化するコミュニティ「Palit Maker Facebook Community」をFacebook上に開設した。デザインの共有などについて話し合えるという。

Palit、Facebook上にDIYコミュニティ開設 - GPUファンカバーの自作についても話し合える

Palitが販売するグラフィックスカードにはファンカバー取り外すことが可能で、別途3Dプリント等で制作した自作のカバーに交換することもできる。しかしなかなか初心者には難しいという声を受けて、Palitが主導する形でFacebookコミュニティを開設したという内容。クリエイターやModderが交流や発信できる場として機能することを目標にし、タイの世界Modding大会で三度の優勝経験を持つJeng Ki氏がモデレーターとして参加。プロによるMod技術や3Dプリント関連の情報、コミュニティ限定コンテンツなどを展開していく予定だとしている。