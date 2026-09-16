Metaは9月15日（米国時間）、Facebook、Instagram、WhatsApp、Meta AIを対象とする新たなサブスクリプションサービス「Meta One」を発表、グローバル規模で提供を開始した。

個人向けには月額7.99ドルからのプランを用意し、生成AIの利用枠拡大や各アプリの有料機能をまとめて提供する。各アプリおよびMeta AIの基本機能は引き続き無料で利用できる。クリエイターや企業向けには、Meta Business Agentなどを強化したプランを展開する。

個人向け

Metaは2026年初めから、Instagram Plus、Facebook Plus、WhatsApp Plusの単体プランを提供している。Meta Oneでは、これら3つの単体プランの機能とAIの利用枠拡大を組み合わせた「Core」と「Premium」の2種類を用意した。

Core：月額7.99ドル。Instagram Plus、Facebook Plus、WhatsApp Plusの機能に加え、Meta AIによる画像・動画生成などの利用枠が拡大する。InstagramストーリーズのAI編集機能「リスタイル」や音声エフェクトなども、無料利用時より多く利用できる。

Premium：月額19.99ドル。Coreの全機能を含み、Meta AIやMetaの各アプリでコンテンツをAI生成する際の利用枠がさらに拡大する。

単体プランも引き続き提供される。月額料金はInstagram PlusとFacebook Plusが各3.99ドル、WhatsApp Plusが2.99ドル。

クリエイター・企業向け

クリエイターや企業向けは、Essential、Advanced、Expert、Maxの4種類である。

Essential ：月額14.99ドルから。プレゼンス管理ツール、WhatsApp上で顧客対応を行う「Meta Business Agent」の利用枠拡大、認証バッジ、WhatsApp Businessアプリの認証済みチャンネル、なりすまし対策（認証審査の通過が条件）などを提供する。

：月額14.99ドルから。プレゼンス管理ツール、WhatsApp上で顧客対応を行う「Meta Business Agent」の利用枠拡大、認証バッジ、WhatsApp Businessアプリの認証済みチャンネル、なりすまし対策（認証審査の通過が条件）などを提供する。 Advanced ：月額49.99ドルから。ストーリーズを最大30日前から予約投稿する機能、通常投稿やリールへのリンク追加、分析データの書き出し、より詳細なオーディエンス分析、パスワードを共有せずにチームメンバーにアカウントへのアクセス権を与える機能などを利用できる。接続可能なデバイス数やWhatsAppのビジネス向け一斉配信枠、Meta Business Agentの利用枠も拡大する。

：月額49.99ドルから。ストーリーズを最大30日前から予約投稿する機能、通常投稿やリールへのリンク追加、分析データの書き出し、より詳細なオーディエンス分析、パスワードを共有せずにチームメンバーにアカウントへのアクセス権を与える機能などを利用できる。接続可能なデバイス数やWhatsAppのビジネス向け一斉配信枠、Meta Business Agentの利用枠も拡大する。 Expert／Max ：大規模な運用チーム向けに最も高いレベルの機能アクセスとMeta Business Agentの処理枠を提供する。Expertは月額149ドルから、Maxは同499ドルから。

クリエイター／企業向けプランではこのほか、Webサイトや拠点、レビューなどを表示できるプロフィール強化、リール上で目立つフォローボタン、コンテンツに反応したユーザーへのフォロー招待の自動送信なども追加される。

Metaは今後、Meta Oneの対象を動画編集アプリ「Edits」やAIグラスなどにも拡大する計画だ。なお、Meta Oneのプラン、特典、料金、提供状況は地域、アプリ、アカウントによって異なる場合がある。