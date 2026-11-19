米Metaは11月18日（米国時間）、Instagramのストーリーズを投稿後に編集できる機能の提供を開始した。Instagram責任者のアダム・モッセーリ氏が自身のInstagramアカウントで発表した。ストーリーズを共有してから最大15分間、テキスト、音楽、スタンプ、描画などを変更できる。編集後も、それまでに付いた閲覧数、「いいね!」、返信は維持される。

モッセーリ氏によると、これは投稿後に誤字に気づいたユーザーに向けた機能であり、多くのユーザーから要望が寄せられていたという。これまでは、投稿済みのストーリーズの誤字を修正したり、付け忘れた音楽を追加したりするには、いったん削除して投稿し直す必要があった。

操作は、公開済みの自分のストーリーズを開き、画面右下の「…」ボタンをタップして、メニューから「ストーリーズを編集」を選択する。編集画面には「テキスト」「スタンプ」「音源」「スタイル変更」「背景」「エフェクト」「メンション」「落書き」などの項目が並ぶ。編集を終えたら、画面下部の「変更を保存」をタップする。

Instagramは今年、長年寄せられてきたユーザーの要望に応える機能追加を進めている。3月にはカルーセル投稿内の写真や動画を公開後に並べ替える機能を導入した。4月には投稿後15分以内のコメント編集、6月にはプロフィール画面のグリッドで投稿の表示順を手動で変更する機能を追加した。

さらに11月には、動画編集アプリ「Edits」のMac版を公開した。複数の素材を重ねるマルチトラック編集やカラーグレーディング（色調整）、4Kでの書き出しに対応している。

また、Metaは11月16日（米国時間）、InstagramのDM（ダイレクトメッセージ）を利用する単独アプリ「Direct」の試験提供を発表した。トルコとタイのAndroid／iOS向けに展開しており、Instagramアカウントがなくても、メールアドレスまたは電話番号で登録できる。既存のInstagramアカウントでログインした場合は、これまでのチャットが両アプリ間で同期される。

同社はDirectについて、「友人や家族との親密なつながりのための専用の場」と説明している。アカウントが不要であるため、Instagramを利用していない家族や友人も、Directに登録すれば会話に参加できる。Instagramの閲覧を控えながら、友人との連絡を続けたい人にとっても選択肢となる。