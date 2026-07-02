LINEヤフーは7月2日、サブスクリプション「LYPプレミアム」加入者だけが使えるコミュニケーションアプリ「LINE」の新機能として、送信後のメッセージの編集機能やメッセージの送信予約、相手の友だちリストから消える機能など、4つの新機能を追加すると発表した。2026年秋以降に提供を開始する。

  • 「LINE」の新機能を発表する、LINEヤフー 上級執行役員 コンテンツ＆メンバーシップドメインリードの舛田淳氏

    「LINE」の新機能を発表する、LINEヤフー 上級執行役員 コンテンツ＆メンバーシップドメインリードの舛田淳氏

LINEのサービス開始15周年を記念した発表会「LINE 15th Anniversary Event -Connect the Next-」のなかで、LINEでのコミュニケーションをより便利で快適にする新機能として発表した。追加されるLINEの新機能は以下の通り。

  • 「メッセージ編集」…送信後のメッセージを送信後15分間に限り編集できる
  • LINEに、ついに送信後のメッセージを編集できる機能が追加される

    LINEに、ついに送信後のメッセージを編集できる機能が追加される

  • 編集したメッセージには「編集済み」の表記が付く

    編集したメッセージには「編集済み」の表記が付く

  • 「プレミアムブロック」…相手からのメッセージを受信しないようになるだけでなく、相手の友だちリストからもそっと消えることができる
  • ブロック機能の不満を解決できる「プレミアムブロック」も加わる

    ブロック機能の不満を解決できる「プレミアムブロック」も加わる

  • 何の通知も送らず、相手の友だちリストから消える

    何の通知も送らず、相手の友だちリストから消える

  • 「メッセージ予約」…送りたい日時を指定してメッセージを送信できる
  • ありそうでなかったメッセージの予約送信機能もついに実装

    ありそうでなかったメッセージの予約送信機能もついに実装

  • 「通話レコーディング」…LINEの通話を録音・録画、文字起こしして保存できる
  • 仕事や友だちとのやり取り、飲食店の予約などで便利な通話の録音＆文字起こし機能も加わる

    仕事や友だちとのやり取り、飲食店の予約などで便利な通話の録音＆文字起こし機能も加わる

これらの新機能は、2026年秋以降にLYPプレミアム加入者限定の新しい特典として提供する。正式提供の前に、LINEの新しい機能を試せる「LINEラボ」にて2026年8月から先行リリースする。LINEラボでリリースされている間は、LYPプレミアム会員以外も機能を利用できる。

  • 2026年秋以降にLYPプレミアム加入者限定で正式提供するが、それ以前はLINEラボで誰でも無料で機能を試せる

    2026年秋以降にLYPプレミアム加入者限定で正式提供するが、それ以前はLINEラボで誰でも無料で機能を試せる