LINEヤフーは7月2日、サブスクリプション「LYPプレミアム」加入者だけが使えるコミュニケーションアプリ「LINE」の新機能として、送信後のメッセージの編集機能やメッセージの送信予約、相手の友だちリストから消える機能など、4つの新機能を追加すると発表した。2026年秋以降に提供を開始する。

「LINE」の新機能を発表する、LINEヤフー 上級執行役員 コンテンツ＆メンバーシップドメインリードの舛田淳氏

LINEのサービス開始15周年を記念した発表会「LINE 15th Anniversary Event -Connect the Next-」のなかで、LINEでのコミュニケーションをより便利で快適にする新機能として発表した。追加されるLINEの新機能は以下の通り。

「メッセージ編集」…送信後のメッセージを送信後15分間に限り編集できる

「プレミアムブロック」…相手からのメッセージを受信しないようになるだけでなく、相手の友だちリストからもそっと消えることができる

「メッセージ予約」…送りたい日時を指定してメッセージを送信できる

ありそうでなかったメッセージの予約送信機能もついに実装

「通話レコーディング」…LINEの通話を録音・録画、文字起こしして保存できる

これらの新機能は、2026年秋以降にLYPプレミアム加入者限定の新しい特典として提供する。正式提供の前に、LINEの新しい機能を試せる「LINEラボ」にて2026年8月から先行リリースする。LINEラボでリリースされている間は、LYPプレミアム会員以外も機能を利用できる。