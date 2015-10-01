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お知らせ

「Android Wear」の最新情報・話題まとめ

Googleがウェアラブルデバイス向けに開発したOS「Android Wear」に関するニュースを配信。Android Wear搭載のデバイス紹介、レビューも掲載。

2018年10月04日(木)

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Safari/Chrome双方増加 - 9月タブレットブラウザシェア

開発/エンジニア 10/04 09:05

2018年08月31日(金)

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Google「Wear OS」秋のアップデート、スワイプを活かしたUIをさらに洗練

時計 / ウェアラブル 08/31 09:14

2018年05月14日(月)

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カシオの「PRO TREK Smart WSD-F20」特別仕様モデル、6月8日発売

時計 / ウェアラブル 05/14 13:37

2018年03月17日(土)

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「Android Wear」から「Wear OS by Google」に名称変更

開発/エンジニア 03/17 20:05

2018年03月16日(金)

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Google、Android Wearを「Wear OS」に改称、3人に1人がiPhoneで使用

時計 / ウェアラブル 03/16 11:25

2018年01月14日(日)

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G-SHOCK初! GPSナビに対応 - カシオ「G-SHOCK RANGEMAN」をCESで見た

時計 / ウェアラブル 01/14 19:03

2018年01月10日(水)

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カシオ、Android Wearウオッチ「PRO TREK Smart」限定カラー

時計 / ウェアラブル 01/10 19:00

2017年12月25日(月)

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カシオのAndroid Wearウオッチ「PRO TREK Smart」を持ってスキー! - 最高速、高低差、滑走距離、いろいろ見えて楽しい!

時計 / ウェアラブル 12/25 21:23

2017年10月03日(火)

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カシオ、冬仕様のAndroid Wearウオッチ「PRO TREK Smart」新モデル

時計 / ウェアラブル 10/03 12:26

2017年07月05日(水)

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フェスでも使える! 仲間の位置をすぐに確認! カシオのスマートウオッチの便利アプリを4種類の端末で試してみた

CASIO PR 07/05 12:47

2017年06月08日(木)

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カシオのAndroid Wear 2.0スマートウオッチ「WSD-F20」 - 内蔵GPSやオフライン地図、タフ&防水でアウトドアの相棒に

CASIO PR 06/08 07:00

2017年04月05日(水)

Top

Microsoftとカシオ、スマートウオッチ関連の特許ライセンス契約で何が出る?

周辺機器 04/05 17:39

2017年02月27日(月)

Top

ファーウェイ、Android Wear 2.0搭載のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH 2」

時計 / ウェアラブル 02/27 03:27

2017年02月09日(木)

Top

LG、Android Wear 2.0を搭載するスマートウォッチ2機種、Googleと共同開発

時計 / ウェアラブル 02/09 10:18

Top

「Android Wear 2.0」登場、スマートウォッチの独り立ちへ大きく前進

時計 / ウェアラブル 02/09 08:28

2016年12月08日(木)

Top

ASUS、有機ELディスプレイで丸形デザインのAndroid Waerスマートウオッチ

時計 / ウェアラブル 12/08 14:22

2016年10月06日(木)

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ガジェット好きにも響く!? Android Wearのスポーツウオッチ「Polar M600」 - 高い精度の手首型心拍計で効果的な運動を

時計 / ウェアラブル 10/06 09:50

2016年06月09日(木)

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ファーウェイ、ライカと共同開発したレンズ搭載スマホ「P9」など新製品発表

Android 06/09 19:41

2016年05月22日(日)

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BASELWORLD 2016で見かけたスマートウオッチ(Android Wear編)

時計 / ウェアラブル 05/22 09:00

2016年05月19日(木)

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Google、「Android Wear 2.0」今秋リリース - スタンドアロンアプリに対応

Android 05/19 14:58

2016年04月05日(火)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第115回 Android Wearのバッテリ関連機能を検証してみる

Android 04/05 14:21

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「Moto 360」の第2世代が国内発売 - Android Wear搭載スマートウォッチ

Android 04/05 14:07

2016年03月17日(木)

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米Nixon、10気圧防水のアクションスマートウオッチ「The Mission」発表

スマホアクセサリー 03/17 08:16

2016年01月06日(水)

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Huawei、女性向け「HUAWEI WATCH」2モデル発表 - スワロフスキーとコラボ

スマホアクセサリー 01/06 14:24

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CES 2016 - カシオ初のスマートウォッチ「Smart Outdoor Watch」発表、Android Wearベース

時計 / ウェアラブル 01/06 09:21

2015年11月12日(木)

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LG、LTE/3G対応スマートウォッチを米国・韓国で11月発売

スマホアクセサリー 11/12 19:21

2015年11月10日(火)

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タグ・ホイヤー、16万5千円のスマートウォッチ「コネクテッド」12日発売

スマホアクセサリー 11/10 16:15

2015年10月16日(金)

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Google、第2世代「Moto 360」を12月上旬以降に国内発売

周辺機器 10/16 20:53

2015年10月01日(木)

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ファーウェイ、Android Wear搭載スマートウォッチ「Huawei Watch」発表 - iOS、Androidで利用可能

スマホアクセサリー 10/01 16:57

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ファーウェイ、クラシカルな円形スマートウォッチ「Huawei Watch」16日発売

スマホアクセサリー 10/01 14:31

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