「Android Wear」の最新情報・話題まとめ
2018年10月04日(木)
Safari/Chrome双方増加 - 9月タブレットブラウザシェア
開発/エンジニア 10/04 09:05
2018年08月31日(金)
Google「Wear OS」秋のアップデート、スワイプを活かしたUIをさらに洗練
時計 / ウェアラブル 08/31 09:14
2018年05月14日(月)
2018年03月17日(土)
「Android Wear」から「Wear OS by Google」に名称変更
開発/エンジニア 03/17 20:05
2018年03月16日(金)
2018年01月14日(日)
2018年01月10日(水)
カシオ、Android Wearウオッチ「PRO TREK Smart」限定カラー
時計 / ウェアラブル 01/10 19:00
2017年12月25日(月)
2017年10月03日(火)
2017年07月05日(水)
フェスでも使える! 仲間の位置をすぐに確認! カシオのスマートウオッチの便利アプリを4種類の端末で試してみた
CASIO PR 07/05 12:47
2017年06月08日(木)
2017年04月05日(水)
Microsoftとカシオ、スマートウオッチ関連の特許ライセンス契約で何が出る?
周辺機器 04/05 17:39
2017年02月27日(月)
2017年02月09日(木)
「Android Wear 2.0」登場、スマートウォッチの独り立ちへ大きく前進
時計 / ウェアラブル 02/09 08:28
2016年12月08日(木)
2016年10月06日(木)
2016年06月09日(木)
ファーウェイ、ライカと共同開発したレンズ搭載スマホ「P9」など新製品発表
Android 06/09 19:41
2016年05月22日(日)
2016年05月19日(木)
2016年04月05日(火)
「Moto 360」の第2世代が国内発売 - Android Wear搭載スマートウォッチ
Android 04/05 14:07
2016年03月17日(木)
米Nixon、10気圧防水のアクションスマートウオッチ「The Mission」発表
スマホアクセサリー 03/17 08:16
2016年01月06日(水)
2015年11月12日(木)
LG、LTE/3G対応スマートウォッチを米国・韓国で11月発売
スマホアクセサリー 11/12 19:21
2015年11月10日(火)
タグ・ホイヤー、16万5千円のスマートウォッチ「コネクテッド」12日発売
スマホアクセサリー 11/10 16:15
2015年10月16日(金)
Google、第2世代「Moto 360」を12月上旬以降に国内発売
周辺機器 10/16 20:53
2015年10月01日(木)
ファーウェイ、クラシカルな円形スマートウォッチ「Huawei Watch」16日発売
スマホアクセサリー 10/01 14:31
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