サムスン電子ジャパンは、最新UI「One UI 9」がSamsung Galaxyスマートフォン・タブレットなどの現行モデルに順次対応を開始すると発表した。

サムスンのUI「One UI 9」が、現行Galaxyに順次対応

「One UI 9」は2026年8月に発売した折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra/Fold8/Flip8」と、2026年10月に発売したタブレット「Samsung Galaxy Tab S12」シリーズのみの対応だったが、この度2023年の「Samsung Galaxy S23」シリーズ以降に発売されたモデルが対象となりった。「One UI 9」は、モバイル操作をスムーズにするAI機能を搭載し、拡張したクリエイティブツールやカスタマイズオプションを備え、潜在的なセキュリティリスクに対する保護も提供する。さまざまなフォームファクターで多様なモバイル体験を実現し、Galaxy AIの機能と一人ひとりに合ったサポートで、日常生活をさらに便利にするとのこと。

また、折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra/Fold8/Flip8」、「Samsung Galaxy S26」シリーズ、「Samsung Galaxy Tab S12」シリーズでは、Gemini Intelligenceのタスクの自動化が順次日本語対応する。自動化は、Geminiに「〇〇アプリで配車を予約して」「〇〇アプリでハンバーガーを注文して」などと指示するだけで、検索・注文・予約などのタスク完了をサポートする機能となる。

One UI 9の対象モデルおよびソフトウェアアップデート時期は以下の図表通り。