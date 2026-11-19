Find X10 Pro Maxに、オプションのテレコンバーターレンズを装着したところ

超広角、広角、望遠の3つのカメラすべてに約2億画素のセンサーを搭載。オウガ・ジャパンが新たに投入するフラッグシップスマートフォン「OPPO Find X10 Pro Max」は、同社が日本初とうたう「トリプル2億画素カメラシステム」を採用したモデルです。

同時に登場する「OPPO Find X10」も、広角と望遠に約2億画素カメラを備えます。両モデルともドイツのカメラメーカー、ハッセルブラッドとの協業による撮影機能を搭載し、カメラ性能が大きな“売り”。説明会で語られた2機種の概要を紹介します。

いずれも日本での発売日は12月17日。なお、価格と販路は11月19日時点では未発表となっています。

左から順にFind X10 Pro Max ルナホワイト、Find X10 グレイシャーブルー、Find X10 ミストグレー

Find X10 Pro Max - 3眼すべて2億画素、撮影性能を追求した最上位モデル

Find X10 Pro Maxの最大の特徴は、超広角、広角、望遠の3つのカメラすべてに約2億画素のセンサーを採用した点です。

Find X10 Pro Maxのカメラエリア。広角／超広角／望遠の3カメラすべてが2億画素に対応する

広角カメラは24mm相当の画角とF1.5の明るいレンズ、1/1.3インチのセンサーを備え、光学式手ブレ補正にも対応。超広角カメラは13mm相当、124度の画角を持ち、1/1.56インチのセンサーを搭載。望遠カメラは広角カメラに対し約3倍の焦点距離となる70mm相当で、最大120倍のデジタルズームや最短10cmのマクロ撮影も可能です。

広角カメラには「DeepPix高ダイナミックレンジセンサー技術」を採用。センサーの画素構造を最適化し、同社資料によると蓄積できる電荷量を「Samsungの従来世代の画素構造と比べて60％増加させた」とのこと。また最大17ストップのダイナミックレンジに対応し、明暗差の大きな場面でも白飛びや黒つぶれを抑えるとしています。

テレコンバーターキットはFind X10とX10 Pro Maxそれぞれ専用のものが用意される

動画撮影では8K 10-bit Log動画や4K／120fpsのDolby Vision撮影に対応。撮影後に縦長や横長の映像を切り出しやすい「Open Gate動画撮影」も利用できます。ハッセルブラッドとの協業による「Hasselbladマスターモード」や、横長の写真を撮影できる「XPAN」など、高度な写真表現を楽しむ機能も引き続き用意します。

チップセットには、MediaTekの「Dimensity 9600 Pro」を採用。TSMCの2nmプロセスで製造され、CPUやGPU、AI処理を担うNPUの性能と電力効率を高めました。ディスプレイは約6.8インチ（2,772×1,272ドット）、メモリは12GB、ストレージは512GBを搭載します。

バッテリー容量は8,000mAhで、80Wの有線急速充電と50Wのワイヤレス充電に対応。IP68／IP69の防塵・防水性能も備えました。

本体はハッセルブラッドのフィルムカメラ「500EL/M」から着想を得たデザインを採用。背面に両社のロゴを配置し、カメラ部分には同社を象徴するオレンジ色のリングを取り入れました。カラーはルナホワイトの1色。

Find X10 Pro Maxの背面

カメラ部分と本体の接続部にはハッセルブラッドを象徴するオレンジ色が使われている

Find X10 - 2つの2億画素カメラに大容量バッテリー、使いやすさも重視

通常モデルのFind X10は、広角と望遠の2つに約2億画素のカメラを搭載。前世代のFind X9では3つのカメラがすべて約5,000万画素でしたが、今回の“2億画素化”により、広角と望遠の解像度を大幅に高められました。

Find X10のカメラエリア。ハッセルブラッドの「H」がデザインされている

広角カメラは23mm相当・F1.6のレンズと光学式手ブレ補正を備え、望遠カメラは65mm相当。最大120倍のデジタルズームも利用可能。超広角カメラは約5,000万画素で、最大120度の画角で撮影できます。

色再現を支えるマルチスペクトルカメラも進化。光を検出するチャンネル数を従来の9から24に増やし、画素数も約200万画素から約320万画素に向上。前モデルのFind X9と比較して、光感度を43％高めながら、消費電力を80％削減したといいます。

撮影を補助するAI機能としては、構図やポーズを提案する「マスターフレーミング」、写真の色味を直感的に調整できる「マスターカラーパレット」などを搭載。37種類のテンプレートで写真を編集する「フォトエージェント」も用意しました。

チップセットにはMediaTekの「Dimensity 9600M」を採用。メモリは12GB、ストレージは256GBと512GBの2種類から選べます。ディスプレイは約6.6インチ（2,768×1,272ドット）。

バッテリー容量はPro Maxと同じ8,000mAhで、Find X9の7,025mAhから約14％増加しました。80Wの有線急速充電と50Wのワイヤレス充電にも対応し、80W充電器と対応ケーブルが同梱されます。バッテリーを介さず本体へ直接給電するバイパス充電機能も備えています。

本体には、なめらかな手触りで指紋が付きにくいベルベットガラスとアルミ合金フレームを採用。カラーはグレイシャーブルーとミストグレーの2色。従来から引き続き、IP68／IP69の防塵・防水性能を備えています。

2機種の違いは？ おサイフケータイの対応にも差

Find X10 Pro Maxがカメラと処理性能を追求したモデルなのに対し、Find X10は高性能なカメラにおサイフケータイなどの日常の使いやすさを意識したモデルとなります。

Find X10 Pro MaxとFind X10の大きな違いは、カメラ性能とチップセットです。Pro Maxは3つのカメラすべてが約2億画素で、より高性能なDimensity 9600 Proを搭載。通常モデルは約2億画素のカメラを2つ備え、Dimensity 9600Mを採用します。

Find X10 Pro Max（左）とFind X10（右）

主な違いは下記の通り。

カメラ：Pro Maxは超広角・広角・望遠の3つすべてが約2億画素。Find X10は広角・望遠が約2億画素、超広角が約5,000万画素

チップセット：Pro Maxは「Dimensity 9600 Pro」、Find X10は「Dimensity 9600M」

ディスプレイ：Pro Maxは約6.8インチ、Find X10は約6.6インチ

ストレージ：Pro Maxは512GBのみ、Find X10は256GB／512GBの2種類。メモリはともに12GB

おサイフケータイ：Pro Maxは非対応、Find X10は対応

ソフトウェア更新保証：Pro MaxはOS更新5回・セキュリティ更新6年間、Find X10はそれぞれ3回以上・4年以上

バッテリー容量8,000mAh、有線80W／ワイヤレス50W充電、IP68／IP69の防塵・防水性能は共通しています。

加えて、日本市場で重要な違いとなるのが「おサイフケータイ」への対応。Find X10は対応ですが、上位のPro Maxは非対応とのこと。「想定する販売規模などを考慮してPro Maxへの搭載を見送った」と、説明会の質疑で言及がありました。