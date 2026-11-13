中国シャオミは2026年11月17日に、中国で発売されている新しいスマートフォンのフラッグシップモデル「Xiaomi 18 Pro」シリーズのグローバル発表を予定している。

これに先駆けて、国内でメディアおよびインフルエンサー向けの体験会が開催され、実際に参加して会場で製品に触れることができた。その内容をレポートしよう。

背面にもディスプレイを搭載、セルフィー撮影にも便利

Xiaomi 18 Proシリーズはスタンダードモデルの「Xiaomi 18 Pro」と、上位モデルの「Xiaomi 18 Pro Max」の2機種。いずれもチップセットに米クアルコムのハイエンド向けチップセットを搭載するほか、独ライカカメラと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載するなど、高い性能を備えている。

シャオミが世界展開を予定している「Xiaomi 18 Pro」シリーズ。前面だけでなく、背面にもディスプレイを搭載しているのが最大のポイントだ

だが最大の特徴となるのは、やはり背面ディスプレイの存在だろう。Xiaomi 18 Proシリーズはここ最近急増している折り畳みタイプではなく、一般的なバータイプの端末なのだが、それにもかかわらず前面だけでなく、背面のカメラ部分にもディスプレイが搭載されているのだ。

背面ディスプレイのサイズは、Xiaomi 18 Proが約2.7インチ、Xiaomi 18 Pro Maxが約2.9インチ。時計や通知の確認などができるのはもちろんのこと、カメラのプレビューとしても活用できることから、高性能の背面カメラを用いたセルフィーの撮影などが簡単にできるのがメリットの1つだ。

欲しいアプリをAIで自作！ 背面ディスプレイの可能性が広がる

そしてもう1つ、背面ディスプレイでは専用のアプリを動作させることも可能。あらかじめカレンダーアプリやミニゲームなどがプリインストールされているのだが、注目されるのは「GenAIアプリ」だろう。

これは昨今注目されている生成AI技術を活用し、背面ディスプレイで動作するアプリを自分で作成できる機能だ。実際、作りたいアプリをプロンプトで入力し、数分ほど待てば指示した内容のアプリが生成された。実際に動かすこともできる。

体験会の時点ではベータ版であったことから、使い勝手の面などで改善が必要な部分もあるとは感じたが、背面ディスプレイをより有効活用する上でも、必要なアプリを自分で作成できる点は重要な機能になるといえそうだ。

作成したアプリはもちろん背面ディスプレイで動作かすことが可能だ

ライカ共同開発のカメラは、メインも望遠も約2億画素

カメラは両機種共にライカカメラとの共同開発で、超広角カメラとフロントカメラはいずれも約5,000万画素だが、メイン（広角）カメラと3.2倍の望遠カメラには約2億画素と、非常に画素数が大きいイメージセンサーを採用している。

加えてメインカメラのイメージセンサーには、Xiaomi 18 Proが「Light Fusion 960」、Xiaomi 18 Pro Maxがその上位版となる「Light Fusion 960L」を搭載。「Xiaomi 17 Ultra」のように1インチセンサーこそ搭載していないものの、高い画素数でそれをカバーし画質の向上を図っているようだ。

6.4インチのProと6.9インチのPro Max。FeliCa対応にも違い

他にも両機種にはいくつかの違いがあるが、最も大きな違いはディスプレイサイズだろう。Xiaomi 18 Proは約6.4インチでハイエンドながら比較的コンパクトなボディを実現する一方、Xiaomi 18 Pro Maxは高い性能を生かしやすい、約6.9インチの大画面となっている。

「Xiaomi 18 Pro Max」(左)と「Xiaomi 18 Pro」(右)並べてみたところ。本体サイズにはかなりの違いがある

ちなみにXiaomi 18 Proシリーズは両機種ともに、ディスプレイをピクセル単位で制御してのぞき見を防止する「プライバシーディスプレイ」を採用している。これは韓国サムスン電子の「Galaxy S26 Ultra」が初めて搭載して話題となった機能なのだが、Xiaomi 18 Proシリーズで実際に試してみると、視線の遮り具合はGalaxy S26 Ultraと比やや弱い印象がある。

性能面でもいくつか違いがある。メモリは12GB、ストレージは256GBまたは512GBで共通しているももの、チップセットに関してはXiaomi 18 Proが米クアルコム製のハイエンド向けとなる「Snapdragon 8 Elite Gen 6」、Xiaomi 18 Pro Maxがその上位版である「Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6」が搭載されている。

また本体サイズの違いからバッテリー容量にも違いがあり、Xiaomi 18 Proは6,000mAh、Xiaomi 18 Pro Maxは7,050mAh。急速充電もXiaomi 18 Proが90W、Xiaomi 18 Pro Maxが100Wとなっている。

そしてもう1つ、国内で利用する上で大きな違いとなるのがFeliCaで、Xiaomi 18 ProシリーズではMaxのみFeliCaを搭載した。これまでXiaomi 14T Proや17T Proなどのハイエンドモデルへの搭載例はあるが、シャオミがフラッグシップ級のモデルにFeliCaを搭載するのは初となるだけに驚きもある。

しかしFeliCaは「おサイフケータイ」、最近であればNFC機能が「マイナンバーカード」の利用にも必要とされるだけに、コンパクトで日常使いもしやすいXiaomi 18 Proにも搭載して欲しかったというのが正直な所でもある。

なお体験会の時点で価格や販路などは明らかにされていないが、シャオミのWebサイトを確認すると、既にXiaomi 18 Proシリーズの事前登録や予約販売などに関する特典をアピールしていることから、何らかの形で国内でも発売されることは確かなようだ。11月17日のグローバル発表会での発表内容に期待したい。