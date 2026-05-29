このニュースの注目ポイント！ 特徴1： ガラケー型スマホ「MIVEケースマ」、KDDIのSIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」で販売を開始

ガラケー型スマホ「MIVEケースマ」、KDDIのSIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」で販売を開始 特徴2： MIVEケースマは2月の販売開始直後に品薄になるほどの人気モデル

MIVEケースマは2月の販売開始直後に品薄になるほどの人気モデル 特徴3： KDDI直営店では実際に体験できる実機を展示するので、試したうえで購入できる/li>

ALT JAPANは5月29日、ケータイ型スマートフォン「MIVEケースマ」をKDDIのSIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」で販売を開始した。au Online shopのほかKDDI直営店でも取り扱い、KDDI直営店では実際に体験できる実機を展示する。販売価格は34,800円。

KDDIのSIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」でも取り扱いが始まったガラケー型スマホ「MIVEケースマ」

MIVEケースマは、いわゆる「ガラケー」のような折りたたみデザインとテンキー操作を備えた製品。Androidスマホながら、従来型携帯電話の操作に慣れたユーザーでも移行しやすくした。

4.3インチのメインディスプレイはタッチ操作に対応し、LINEやYouTube、地図アプリなども利用できる。閉じた状態では1.83インチのサブディスプレイで時刻や通知を確認できる。防塵防水はIPX4/IP5Xに対応する。

安心機能も揃える。迷惑電話やスパムメッセージの遮断機能のほか、SOSボタンの長押しで位置情報をSMS送信する機能、一定時間操作がない場合に保護者へ安否確認を送る「安心メッセージ」などを備える。

本体サイズは約127.8×65.3×16.2mm、重さは約195g。

これまで、家電量販店や一部のMVNOで取り扱ってきたが、大手キャリアのショップで実機展示を伴う販売を実施することで、より購入しやすい環境が整えられる。