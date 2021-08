週末の夜遅くに掲載している「今週のデジタル編集部」。普段の誌面からちょっとそれまして、編集後記をお送りします。

お盆は莫大な時間を『Fate/Grand Order』に注ぎ込んで「星間都市山脈オリュンポス」まで突破したところ力尽きてしまったので、すっぱりあきらめて今週は大本命の『アークナイツ』で始まった「レインボーシックスシージ」コラボイベントをプレイしました。R6Sは過日1,500時間をプレイに費やした大好きなタイトルということもあり、僕にとってはまさに夢のようなコラボレーションです。シナリオはしっかりとお互いの世界観の相違について描写されたもので、ボスのかなりおぞましい脅威感も含めて大満足。スキンを全部購入し、ガチャも全部引きました。コラボイベントとは思えないなかなかの難易度だったEXエリアの強襲ステージも全部クリアしたので、今度は『ドールズフロントライン』で始まった大型イベント「偏極光」をプレイしています。

そういえば『ブルーアーカイブ』の夏イベント「~風紀委員会行政官緊急特務命令~ ヒナ委員長のなつやすみっ!」も完走しました。本当は『メギド72』にも手を出したいんですが、いくつか障壁があってまだプレイできていません。誰か僕に布教してくれないかな。

(原)

Netflixの起動音、完全に「ドゥドゥーン」だと思ってたんですが本国では「TUDUM」(トゥ・ドゥーム)なんですね。9/25〜26の特別イベントの紹介作品に、シーズン3公開間近の『セックス・エデュケーション』が含まれているのが個人的に楽しみ。キャストが登場するのか蔵出し映像が出るのか、色々と予想しながらそわそわしています。

(メイヴ推しの編集S2)

メインのノートPCを新しくしました。富士通クライアントコンピューティングの13.3型フルHD「LIFEBOOK UH90/E3」(ガーネットレッド)です。世界最軽量なのは「UH-X」ですが、今回はバッテリー駆動時間とキーボードバックライトを取ってUH90に。一通りセットアップ&アップデートを済ませたと思ったら、Windows更新プログラムの「KB5005033」だけ毎回エラーが出てどうしても適用できず。いろいろメンテナンスしてもダメで半分あきらめてたんですが、「Windows 10のダウンロード」からのインプレースアップグレードで解決。次に何かあったらすぐこれやります。

(林)

PC用のキーボードが大好きなワタクシ、Keychronの最新モデル「Keychron Q1」を注文しちゃいました。価格は169ドルで送料を合わせると約22,000円ほどするんですが、ケースは質感の高い金属製で、キースイッチとキーキャップ、コイルケーブルが付いてこの値段なので、コスパの高さで自作キーボード業界を揺るがす存在だと感じてます。ワイヤレス接続には対応していないものの、PCで使うならば気になりません。届き次第レビューもやりたいと考えているので、お楽しみに!

(磯)

夏らしいことがなにもできず、せめて大人の自由工作を……ということで小さな行灯自作キットを買ってみました。これに小型のスマートLED電球を載せて“読書の秋”と洒落込もうかなと。あと、毎回「○○の電気消して」とAlexaにお願いするのもアレなので、「もう寝るわ」とつぶやいたら明かりが消えるようにしたいです。できるかどうかは神のみぞ知る(たぶんできるはず)。

(編集RS)

©Hypergryph ©Yostar ©2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.