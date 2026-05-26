カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ステップトラッカー（歩数計測機能）を搭載したコンパクトモデル「GMD-B300」シリーズの追加モデルを5月中旬に発売した。ネイビーの「GMD-B300-2」とホワイトの「GMD-B300-7」の2色で、価格はいずれも17,600円。

「GMD-B300」シリーズ キービジュアル

GMD-B300シリーズは、統一感のあるワントーン仕上げでスポーツウェアからカジュアルコーデまで幅広いスタイルに合わせやすいデザインを採用。ガラスにはネイビーモデルに蒸着処理、ホワイトモデルにメタリック印刷を施し、質感を高めた。コンパクトサイズのため、腕の細い人でも快適に着用できるとしている。

機能面では、歩行開始とともに歩数を自動カウントし、1日の総歩数と目標達成率を表示する。計測データは専用アプリに転送でき、ライフログとして管理することも可能だ。

また、ベゼルやバンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを採用。原料に再生可能な有機資源を使用することで、環境負荷低減への貢献が期待されている。





GMD-B300-2 イメージ





GMD-B300-7 イメージ

主な仕様は以下のとおり（GMD-B300-2／GMD-B300-7 共通）。

ケースサイズ： W43.8×D12×H46.4mm

W43.8×D12×H46.4mm 質量： 41g

41g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約2年

約2年 バンド装着可能サイズ： 145～190mm

145～190mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ライフログデータ、ストップウオッチデータ転送、アプリインフォメーション、タイム＆プレイス、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、ライフログデータ、ストップウオッチデータ転送、アプリインフォメーション、タイム＆プレイス、携帯電話探索 その他機能： 歩数計測、歩数表示範囲：0～999，999歩、目標達成率表示、歩数グラフ、ステップインジケーター表示、デュアルタイム（ホームタイムとの時刻入替付き）、ストップウオッチ（1時間未満は1／100秒、1時間以上は1秒、24時間計、ラップ／スプリット付き、最大200本メモリー、ターゲットタイム報知）、タイマー（最大5本、オートリピート、オートスタート）、時刻アラーム5本・時報、LEDバックライト（オートライト、スーパーイルミネーター、残照時間切替付き）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービングON／OFF切替、電池切れ予告、12／24時間制表示切替