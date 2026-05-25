Prime Videoは、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とし、ニコラス・ケイジが主演を務める実写ドラマシリーズ『スパイダー・ノワール』全8話（カラー版／モノクロ版）をプライム会員向けに2026年5月27日より独占配信開始する。配信に先駆け、ニコラス・ケイジのインタビューと日本版予告第二弾映像、追加場面写真42点が公開となった。

『スパイダー・ノワール』は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズ。1930年代のニューヨークを舞台に、ベテランながら不運に見舞われている私立探偵ベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）が、個人的な悲劇をきっかけに自らの過去と向き合いながら、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿を描く。本作は「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」のの2バージョンでの配信となる。

この度、配信に先立ち、日本版第二弾予告映像2種、追加場面写真・メイキング42点が公開となった。さらに、主人公ベン・ライリー役のニコラス・ケイジのインタビューが到着。インタビューでは、1930年代フィルム・ノワールの演技様式とスパイダーマンの世界観を融合させた本作について、これまでにないスパイダーマン像への挑戦やモノクロ表現へのこだわりなどについて語っている。

――長年にわたりコミックや非現実的なキャラクターへの愛情を語ってこられましたが、“スパイダー・ノワール”という役に惹かれた理由を教えてください。

ニコラス・ケイジ 私が惹かれたのは、"1930～40年代のフィルム・ノワール"と"スパイダーマン"という、まったく異なる2つの世界を衝突させるというアイデアでした。ハンフリー・ボガートやエドワード・G・ロビンソンが存在するようなクラシック映画の演技スタイルを、スタン・リーの『スパイダーマン』の世界観と融合させたら、どんな化学反応が起こるのかを試してみたかったのです。これは私にとって一種の実験でしたが、全員が本気で取り組めば、新しいエンターテインメントが生まれるという確信もありました。また、長尺のテレビシリーズというフォーマットにも以前から挑戦したいと思っていて、時間をかけてキャラクターの細かな部分まで掘り下げられることにも魅力を感じていました。

――本作はモノクロ版とカラー版の両方が展開されることでも注目されています。

ニコラス・ケイジ 実は、この2バージョン構成は私から提案したアイデアなんです。若い世代の中にはモノクロ作品に馴染みがない人もいるので、より多くの人に作品を届けるためにカラー版も必要だと考えました。ただ、私自身はモノクロ版こそベストな鑑賞体験だと思っています。キャラクター自体を「白黒映画に合う存在」として構築しているからです。今回の試みは、ひとつのテレビシリーズを異なるフォーマットで展開するという意味でも非常にユニークで、今後の映像作品の新しいモデルケースになる可能性も感じています。





















































































配信前に公開された場面写真42点