イヤホンで音楽を楽しみたいけれど、耳をふさぐ圧迫感が苦手な方や、周囲の音が聞こえなくなる不安を感じる方も多いのではないでしょうか。そんな悩みを解消しつつ、耳元を華やかに彩ってくれる画期的なイヤホンがスリコから登場しました。

まるでアクセサリーのような美しさ！ スリコのイヤカフワイヤレスイヤホン

この記事では、デザイン性と機能性を両立させた便利アイテム、スリコの「イヤカフワイヤレスイヤホン」をご紹介します。

3COINSの「イヤカフワイヤレスイヤホン」

商品名：イヤカフワイヤレスイヤホン

価格：2,200円

カラー：アイボリー×シルバー、ブラウン×ゴールド、ブルー×ブルーシルバー、レッド×レッドゴールド

サイズ：＜イヤホン部＞約縦2.5×横2.7×奥行き2.1cm ＜充電ケース部＞約縦5.1×横6.1×奥行き3cm

重量：＜イヤホン部＞約4g（片耳） ＜充電ケース部＞約38g

素材：＜イヤホン部＞ABS樹脂、シリコーン ＜充電ケース部＞ABS樹脂

内容物：イヤカフワイヤレスイヤホン本体（L/R）×1、充電ケース×1、取扱説明書兼保証書×1 ※充電機器は別売りです。別途ご用意ください。

対応USBケーブル：USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル

対応ACアダプタ：USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ ※PD（Power Delivery）対応の充電機器は使用しないでください。 ※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。

＜イヤホン部仕様＞

通信方式：Bluetooth Ver.5.4

最大通信距離：約10-12m（※）

対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HFP/HSP

対応コーデック：SBC/AAC

ドライバーユニット：10mm

出力音圧レベル：100±5dB

インピーダンス：32Ω

再生周波数帯域：20Hz-20kHz

バッテリー：リチウムポリマーバッテリー

バッテリー容量：30mAh

連続再生時間：約4時間（※1）

充電時間：約1.2時間（※）

防水性能：IPX4（※2）

＜充電ケース部仕様＞

商品の特徴

ファッションに馴染むスタイリッシュな4色展開

スリコのイヤカフワイヤレスイヤホンは、耳に掛けるイヤカフ型が特徴のワイヤレスイヤホン。耳の穴をふさがない設計のため、圧迫感が少なく快適です。カラー展開は、アイボリー×シルバー、ブラウン×ゴールド、ブルー×ブルーシルバー、レッド×レッドゴールドの4色がラインナップ。金属の光沢感が再現されたメタリック塗装のデザインで、アクセサリーのような感覚で身に着けられます。

このイヤホンの魅力は、音楽を楽しみながらも外の音が適度に聞こえること。家事中にながら聴きしていても家族の呼びかけに気づけるのはもちろん、外出中に後ろから来る車の音なども聞こえるので安心感があります。耳をふさがない構造で音漏れが心配でしたが、適切な音量であればある程度近づいても音漏れを感じることはありません。電車内でも周囲を気にせずスマートに使用できます。

片耳約4gと軽量で、通勤やお散歩などの長時間使用しても耳が疲れにくいです。IPX4の防滴仕様なので、運動時の汗や急な雨を気にせず使えるのも頼もしいですね。通話、音楽の再生／停止、音量調整など、簡単な操作はスマートフォンを取り出さずに、イヤホンでタッチ操作できるのも嬉しいポイント。詳しい使い方や注意事項は、同梱の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

コンパクトなケースで持ち運びもスマートに

筆者はアイボリーと悩みましたが、普段ゴールド系のアクセサリーを身につけることが多いので、ブラウンをセレクトしました。メタリックな質感が上品で、耳元を彩るイヤーアクセサリーとしても非常に優秀です。機能性はもちろん、見た目の可愛さにもこだわりたい方にぴったりの一台です。

おしゃれで快適な音楽ライフを楽しみたい方は、スリコの「イヤカフワイヤレスイヤホン」を試してみてはいかがでしょうか。