中古スマホや中古パソコンを手がけるBack Market Japanは7月22日、Apple社が7月18日に実施したiPhoneシリーズの価格改定を受け、リファービッシュ（整備済）iPhoneを扱う自社サイトで販売台数が急増したと発表した。

Appleは2026年7月18日、日本国内の直営ストアにおいてiPhoneシリーズ（SIMフリー）の価格を一律改定した。改定幅は機種によって異なる。世界最大級のBack Market Japan(本社:東京都渋谷区)は、この価格改定を受けて自社の日本サイトでiPhoneカテゴリーの販売台数が急増したことを明らかにした。

なお、リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全機能で正常作動が確認された整備済製品を指す。

今回の値上げにより、新品とリファービッシュ品との価格差はさらに拡大した。プレスリリースで示された価格例(いずれもBack MarketはCグレード商品、2026年7月22日時点)によると、iPhone 17 256GBはApple社の新品価格が142,800円であるのに対し、Back Marketでのリファービッシュ品価格は117,730円から。iPhone 16 128GBは新品価格124,800円に対し、Back Marketでは93,000円からとなっている。

Back Marketによると、値上げ後の7月18日から20日までの3日間の販売台数は、前週同期間(7月11日から13日)と比較して、iPhone 14以上のカテゴリー全体で41.64％増加した。モデル別の増加率ではiPhone 17が前週比900％増でトップとなり、iPhone 16 Pro MAXが450％増、iPhone 16が156.25％増と続いた。