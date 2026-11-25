冬のライブや観劇、スポーツ観戦に出かける際、会場内で脱いだ厚手のアウターの置き場所に困ることは少なくありません。狭い座席で膝の上に抱えるとかさばりますし、床に直接置くのも汚れが気になるところ。

この記事では、かさばるアウターをコンパクトに圧縮収納できて、クッションとしても使える便利アイテム、スリコの「衣類収納／推し活」をご紹介します。

3COINSの「衣類収納／推し活」

商品の特徴

コンパクトに折りたためて持ち運びも楽ちん

スリコの衣類収納／推し活は、ライブやイベント時に置き場所に困りがちなアウターをすっきりまとめられる収納ポーチです。カラーはチャコールグレーとベージュの落ち着いた色合いの2色展開。使わないときはコンパクトに折りたためるため、持ち運びやすさも◎

ファスナーを閉めるだけで厚手のアウターもすっきり圧縮

使い方はとてもシンプルで、脱いだアウターをポーチに入れてファスナーを閉めるだけ。真ん中にある圧縮用のファスナーを閉めると、ボリュームのある冬物のアウターやダウンでもコンパクトに圧縮できます。付属のゴムバンドを使えば座席の下に取り付けられるほか、背もたれに置けばクッションとしても活躍。観劇やスポーツ観戦など、長時間の着席シーンでも快適に過ごせます。

ゴムバンドで座席の下に取り付ければ省スペース

筆者が実際に使ってみたところ、かさばる冬用のアウターも無理なく収まり、見た目以上の収納力に感動しました。パイプ椅子などの座席下にはゴムで固定して足元を広く使えますし、四隅に脚があるタイプの椅子でも背もたれに置いてクッションとして活用できるため、会場の座席タイプを問わず重宝します。床に置かなくてはいけない場面でもアウターを汚さずに済みますし、荷物をスッキリまとめられるのも嬉しいポイントです。

背もたれに置けばクッション代わりにもなり長時間の鑑賞も快適

狭い座席スペースでも荷物をスマートに管理でき、収納とクッションの一人二役をこなしてくれる機能性の高さが魅力。車移動の際に車内で脱いだ上着をコンパクトにまとめておけるなど、イベント以外の日常シーンでも出番が多いアイテムです。折りたたんで持ち運べる手軽さもあり、秋冬の推し活やレジャーの心強い味方になってくれます。

イベント時のアウターの置き場所に悩んでいる方は、スリコの「衣類収納／推し活」を試してみてはいかがでしょうか。