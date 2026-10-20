外出時やトレーニング中、音楽を聴きたいけれどスマホの重さや持ち運びが負担になったり、通知のせいで集中が途切れてしまったりすることはありませんか。スマホと切り離して音楽を楽しめたらいいのに、と感じる場面は意外と多いですよね。

スマホと接続して音楽を聴ける、だけじゃない！ スリコのプレイポッドワイヤレスイヤホン

この記事では、スマホ接続だけでなく単体でも音楽が聴ける多機能アイテム、スリコの「プレイポッドワイヤレスイヤホン」をご紹介します。

3COINSの「プレイポッドワイヤレスイヤホン」

商品名：プレイポッドワイヤレスイヤホン

価格：3,080円

サイズ：＜イヤホン＞約縦3.3×横2.0×奥行き2.0cm ＜充電ケース＞約縦5.2×横5.65×奥行き2.8cm

カラー：ホワイト、ブラック、パープル

素材：＜イヤホン＞ABS樹脂 ＜充電ケース＞ABS樹脂、シリコーンゴム

重量：＜充電ケース＞約34g ＜イヤホン（片耳）＞約3.5g

品番：2621-KRUNR05-00

原産国：中国

内容物：プレイポッドワイヤレスイヤホン本体(L/R)×1、充電ケース×1、取扱説明書兼保証書×1 （充電機器・microSDカードは別売りです。別途ご用意ください。） ＜イヤホン仕様＞

通信方式：Bluetooth Ver.6.0

最大通信距離：約10m（※）

バッテリー/容量：リチウムポリマー/40mAh

連続再生時間：約6時間（※1）

充電時間：約1.5時間（※）

防水性能：IPX4（※2） ＜充電ケース仕様＞

充電ポート：USB Type-C

対応USBケーブル：USB Type-A to USB Type-C

対応ACアダプタ：USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ（急速充電対応の充電機器は使用不可）

対応microSDカード：microSDXCカード（64GBまで）、microSDHCカード（4GB〜32GBまで）、microSDカード（2GBまで）

対応ファイル形式：MP2/MP3/MP4/WMA/WAV/AIF

バッテリー/容量：リチウムポリマー/400mAh

充電時間：約2.5時間（※）

イヤホン充電回数：約3回（※）

（※1）連続再生時間は使用環境、音源や音量などにより変動します。

（※2）イヤホンは国際規格(IEC規格60529)で定められた「IPX4」(水の飛沫に対して保護できる)生活防滴仕様です。完全防水ではありません。また、充電ケースは防滴仕様ではありません。

（※）接続距離、充電時間は目安です。使用状況により異なります。

（※1）連続再生時間は使用環境、音源や音量などにより変動します。 （※2）イヤホンは国際規格(IEC規格60529)で定められた「IPX4」(水の飛沫に対して保護できる)生活防滴仕様です。完全防水ではありません。また、充電ケースは防滴仕様ではありません。 （※）接続距離、充電時間は目安です。使用状況により異なります。 販売ショップ：3COINS

商品の特徴

コロンとしたフォルムとポップなカラー展開

スリコのプレイポッドワイヤレスイヤホンは、コロンとした見た目がポップでおしゃれな多機能ワイヤレスイヤホン。重さ約41gと軽量で、大きすぎず小さすぎない持ち歩きやすいサイズ感。カラーはホワイト、ブラック、パープルの3色展開で、好みやスタイルに合わせて選べます。

microSDカードを差し込めば単体で音楽プレイヤーに

スマホとBluetooth接続して使うだけでなく、別売りのmicroSDカードを差し込むことで単体の音楽プレイヤーとしても使用できる2WAY仕様。充電ケースのボタン操作で簡単に再生モードを切り替えられるため、スマホを持たずにランニングしたい時や、通知に邪魔されず作業に集中したい場面で活躍します。

充電ケースのボタンで曲操作やカメラのシャッター操作が可能

充電ケースについたボタン操作で楽曲の再生、曲送り、音量調節ができるのはもちろん、スマホのカメラシャッターを遠隔で押したり、動画コンテンツの画面スクロールや次の動画への切り替えまで手元で行えます。イヤホン本体のタッチセンサーでも再生や着信応答ができるため、シーンに合わせた使い分けが可能です。

イヤホン充電ケースの同期作業を要チェック

使用前の注意として、充電ケースのボタン操作が反応しない場合は、充電ケースとイヤホンが同期されているか確認しましょう。イヤホンを充電ケースに収納した状態で底面の電源ボタンを1回短押しし、LED消灯後にボタンを3回続けて短押しして同期作業を行ってください。LEDが消灯して同期が完了した後にスマホとペアリングすることで、ケースでのシャッター機能などが問題なく使えるようになります。

筆者もこの工程を試したところ、ケースからのシャッター機能などがスムーズに使えるようになり感動しました。多機能ゆえに最初は設定に少し迷うかもしれませんが、慣れれば使い心地は抜群です。使用前には取扱説明書をしっかり読んで正しく設定することをおすすめします。

2WAY仕様かつ多機能で見た目も可愛いイヤホンをお探しの方は、スリコの「プレイポッドワイヤレスイヤホン」を試してみてはいかがでしょうか。