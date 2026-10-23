AppleWatch（アップルウォッチ）をはじめとするスマートウォッチは便利ですが、長時間の着用や汗によって肌がかぶれてしまったり、かゆみを感じたりした経験はありませんか。毎日身につけるアイテムだからこそ、手首に負担をかけずストレスフリーに過ごしたいですよね。

この記事では、シルクの心地よい肌触りで手首をふんわり包み込んでくれる、スリコの「《やわらかくて締め付けない》シルクシュシュウォッチベルト」をご紹介します。

3COINSの「《やわらかくて締め付けない》シルクシュシュウォッチベルト」

商品の特徴

上品で肌なじみの良いベージュカラー

スリコのシルクシュシュウォッチベルトは、シュシュのようなくしゅくしゅとしたデザインがおしゃれなアップルウォッチ専用の交換ベルトです。カラーはベージュ、ブラウン、ブルーの3色がラインナップ。シルク特有の上品で控えめな光沢感があり、どんなコーディネートにも馴染みやすく手元を華やかに彩ってくれます。

伸縮するゴムタイプのベルト

シルク100％生地で作られているため、なめらかで優しい肌触りが魅力。通気性と吸湿性にも優れているためムレにくく、汗ばむ季節や長時間の着用でも快適に過ごせます。ベルト部分は伸縮性のあるゴム仕様になっており、手首にサッと通すだけで簡単に装着できます。金具を付け外しする手間がなく、忙しい朝もストレスフリー。本品はアップルウォッチの機種別専用ベルトですので、お手持ちの端末のサイズを事前に確かめてからご使用くださいね。

普段使いはもちろんオフィスシーンにも馴染むデザイン

実際に筆者が使ってみたところ、着け心地が軽やかで、シルクの上品なツヤ感のおかげでカジュアルになりすぎず、シーンを選ばず使える点が気に入りました。ベルトの長さ調整はできないタイプなので、手首の太さによってはフィット感に個人差が出ることもあります。筆者にはちょうど良いフィット感でしたが、手首が細めの方や骨太な方は事前にサイズ感を確認しておくと安心です。

プチプラとは思えない高級感と機能性を兼ね備えたアイテム

アクセサリー感覚で気軽に着せ替えが楽しめて、毎日の着け心地をぐっと快適にしてくれる優秀なアイテムです。550円という手頃な価格で手に入るのも嬉しいポイントですね。

手元のおしゃれを楽しみながら快適な着け心地を叶えたい方は、スリコの「《やわらかくて締め付けない》シルクシュシュウォッチベルト」を試してみてはいかがでしょうか。