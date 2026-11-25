朝晩の肌寒さを感じる季節は、サッと使えるブランケットがあると重宝します。ひざ掛けとしてだけでなく、ショールのように羽織ってそのまま外へも出かけられるおしゃれな一枚があれば、室内外の温度調節もスマートにこなせます。

この記事では、室内だけでなく外出時にも活躍するおしゃれな防寒アイテム、スリコの「ボタン付きヘリンボーン柄ブランケット：45×185cm」をご紹介します。

3COINSの「ボタン付きヘリンボーン柄ブランケット：45×185cm」

商品の特徴

上品なヘリンボーン柄デザイン

スリコの「ボタン付きヘリンボーン柄ブランケット：45×185cm」は、ひざ掛けとしてもポンチョとしても使える2WAY仕様の防寒アイテム。ゆったりとした横長サイズで、ボタンを留めればポンチョのように肩から羽織れます。上品で温かみのあるヘリンボーン柄が施されており、カラーはブラウンとグレーの2色がラインナップ。落ち着いた雰囲気のコーディネートやインテリアにも自然になじんでくれます。

このアイテムの最大の魅力は、両側に付いた大きなポケット。普通のブランケットを肩から掛けると、着る毛布のような部屋着感が出がちですが、ポケットがついていることできちんとした印象になり、アウター感覚で使っても違和感がありません。スマホや鍵などの小物をしまえるのはもちろん、手を入れると温かくて、ゴミ出しやコンビニへの買い出し、車での移動など、ちょっと肌寒い外出時にも大活躍してくれます。

ボタン付きで肩からずり落ちる心配なし

筆者が実際に使ってみたところ、薄手で軽やかな生地感ながらしっかりと温かく、滑らかな手触りが気持ちよいです。ボタンがついているので部屋を移動するときに肩からずり落ちず、手が塞がらないのもありがたいですね。カーディガンよりもサッと気軽に脱ぎ着でき、デスクワーク中はひざ掛けに切り替えられる万能さも高ポイント。乾燥が気になる時期は、静電気防止スプレーを併用するとより快適に使えそうです。

丈感が気になる方は店頭でチェック

サイズは約45×185cmのワンサイズ展開なので、丈感やサイズ感が気になる方は店頭でチェックすることをおすすめします。肩幅の広い男性が着用したところ、ポンチョのボタンを留めると少しつっぱって見えました。今後サイズ展開が増えることに期待したいです。スリコならではのリーズナブルな価格でおしゃれを楽しみたい方におすすめのアイテムとなっております。

ショール感覚で羽織れて、小物を入れて手ぶらで動ける実用性も兼ね備えた、スリコの「ボタン付きヘリンボーン柄ブランケット：45×185cm」を試してみてはいかがでしょうか。