デスク周りや棚の中で溜まりがちな書類や取扱説明書。いざ必要なときに目的の書類が見つからず、探すのに時間がかかってしまうことはありませんか。

この記事では、かさばる書類をすっきりと分類して持ち運べる、スリコの「《A4サイズ対応》書類収納ジャバラケース」をご紹介します。

3COINSの「《A4サイズ対応》書類収納ジャバラケース」

商品の特徴

大きく開くジャバラ仕様で中身が見やすい

スリコの《A4サイズ対応》書類収納ジャバラケースは、大きく開くジャバラ構造が魅力の収納ケースです。13口のポケットに分かれているため、種類ごとに書類や取扱説明書をすっきり分類可能。開いたときにどこに何があるか一目で分かり、必要な書類を迷わずすぐに取り出せます。カラーは落ち着いたベージュとグレーの2色展開です。

縦型だからリュックやトートバッグからの出し入れが快適

縦型のスリムな形状も特徴的で、リュックやトートバッグに入れて持ち運ぶ際も、上から書類をスムーズに出し入れできます。持ち手があるので、バッグからの取り出しや室内での持ち運びも快適。持ち手の左右2箇所にプラスチックスナップボタンが付いており、パチンと留めるだけで中身の飛び出しも防止してくれます。

子どもの作品をクリアファイルごと収納

筆者が使ってみたところ、A4サイズの書類だけでなく、A4サイズのクリアファイルが入るサイズ感なのも高ポイント。ガバッと開けるので中身を見やすいですし、パンフレットやアクスタなどの推し活グッズを仕分けるのにも便利そうですね。手帳やノートに合わせたB5サイズなど、今後のサイズ展開にも期待が高まります。

書類の整理整頓や持ち運びにお悩みの方は、スリコの「《A4サイズ対応》書類収納ジャバラケース」をチェックしてみてはいかがでしょうか。