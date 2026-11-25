ベッドやソファでリラックスしながらスマホや本を見ていると、腕がつらくなってきたり首や肩に負担がかかったりするもの。仰向けで正面に持ち続けるのは腕が疲れるけれど、うつ伏せや横向きも姿勢が崩れて首や腰が痛くなってしまいますよね。

この記事では、仰向けのまま無理のない楽な姿勢でスマホや読書が楽しめる、スリコの「スマホ快適グラス」をご紹介します。

3COINSの「スマホ快適グラス」

商品の特徴

アイボリーカラーで持ち運びに便利なポーチ付き

スリコのスマホ快適グラスは、反射の仕組みによって視線を下に向けることなくスマホ画面や本を見られるユニークな便利アイテム。カラーはアイボリーとグレーの2色展開で、レンズ部分が前方に突き出た個性的なフォルムが特徴です。付属の専用ポーチは合成皮革製となっており、使わないときや旅行などに持ち運びたいときもスマートに保管できます。

プリズムの反射で仰向けのまま手元の画面が見える構造

ガラス製のプリズムレンズが光を直角に反射させるため、仰向けに寝転がって天井を見上げた姿勢のままでも、お腹の上に置いたスマホの画面を見られます。スマホを両手で高く掲げ続ける必要がなくなるため、腕の疲れから解放され、誤って顔の上に落とす心配もありません。座った状態でも背筋を伸ばしたまま手元が見えるので、首や肩への負担をぐっと軽減してくれます。

首や腰が楽な姿勢でスマホを操作可能

筆者が実際に装着してみたところ、成人女性の顔幅にちょうど良いサイズ感でした。子どもをソファで抱っこして両手が動かしづらいときでも、下を向かずに画面を操作できて重宝しています。視界が手元に限定される構造のため、歩行中や移動中の使用は避け、安全な場所でくつろぎながらご使用ください。プリズムの見え方に慣れるまでは、短時間の使用から少しずつ試していくのが快適に楽しむコツです。

ベッドやソファで体勢を崩さずにスマホや読書を楽しめる、スリコの「スマホ快適グラス」を試してみてはいかがでしょうか。