動画の視聴中にイヤホンの充電が切れてしまったり、ペアリングがうまく接続できなくて焦った経験はありませんか。ワイヤレスイヤホンは便利ですが、充電の手間や接続の不安はどうしても付きまといますよね。

充電切れや接続切れの心配なし！ スリコのケース付き有線イヤホン

この記事では、スマホに挿すだけで安定して使えるのはもちろん、持ち運びに便利な専用ケースまでセットになった優れもの、スリコの「ケース付き有線イヤホン」をご紹介します。

3COINSの「ケース付き有線イヤホン」

商品の特徴

カラビナ付き専用ケースとイヤホンのセット

スリコのケース付き有線イヤホンは、コンパクトなカラビナ付きケースに収納して手軽に持ち運べる、Type-C接続タイプの有線イヤホン。事前の充電が不要なためバッテリー切れを気にせず、すぐに動画鑑賞や通話を楽しめます。カラーはバイカラーのパープル＆ブラック２種と、シンプルなシルバー＆ホワイトの全3種がラインナップ。

ケースにイヤホンのケーブルを巻き付けて収納する構造

専用ケースはコンパクトで、イヤホンをホコリから守りながらスマートに持ち運べます。ケースにケーブルを巻き付けて収納する構造なので、バッグの中でケーブルが絡まるストレスや断線の心配も軽減。ケースの角には持ち運びに便利なカラビナが付いているのも嬉しいポイント。バッグやベルトループに取り付けてキーホルダー感覚で携帯できます。

手元で操作できる便利なマイク付きリモコン

ケーブルにはマイク付きリモコンが搭載されており、スマートフォンを取り出さずに音楽の再生・停止や音量調整、通話応答などが可能。急な着信や音量調整もスムーズに対応できるため、通勤・通学時やオンラインでの作業中にも重宝します。ただしパソコン接続時はリモコン操作ができないのでご注意ください。詳しい使い方や注意事項は、商品HPの使用上の注意をよく読み、内容を正しく理解してからご使用ください。

動画鑑賞や長時間のWEB会議にも大活躍

筆者が実際に使用してみたところ、女性の耳にもしっかりフィットしやすいサイズ感で快適に装着できました。有線ならではの音ズレの少なさと、バッテリー残量を気にする必要がない安心感が魅力的です。音質に関してはお手頃な価格相応ではありますが、オンラインミーティングなどの日常使いや、ちょっとした動画視聴であれば十分満足できるクオリティだと感じました。

充電不要でいつでもサッと使えるお手頃価格なイヤホンをお探しの方は、スリコの「ケース付き有線イヤホン」を試してみてはいかがでしょうか。