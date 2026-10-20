朝起きると髪のゴワつきやパサつきが気になることってありませんか。毎日丁寧にヘアケアをしていても、寝ている間の摩擦でダメージを受けてしまうのは避けたいですよね。

この記事では、手軽にヘアケア・スキンケアを取り入れられる、スリコの「《片面シルク100％》シルク枕カバー：L」をご紹介します。

3COINSの「《片面シルク100％》シルク枕カバー：L」

商品の特徴

スリコの《片面シルク100％》シルク枕カバー：Lは、髪や肌に触れる表面にシルク100％素材を使用した枕カバー。ずっと触れていたくなるような滑らかで上質な肌触りで、寝ている間に起こる髪や肌との摩擦を優しく和らげてくれます。

ブルーのシルク面とベージュのポリエステル面の組み合わせ

リバーシブルのように見える上品なバイカラーデザインも魅力。表面は肌触りがなめらかなシルク100％のブルー生地、裏面は丈夫なポリエステル100％のベージュ生地で作られていて、機能性とデザイン性を兼ね備えています。約50×70cmとゆとりのあるLサイズなので、大きめの枕でもスムーズに装着できます。

滑らかな肌触りで就寝中の摩擦から髪と肌を保護

実際に使ってみると、うっとりするほど滑らかな肌触りで、一気に睡眠の質が上がりそうな心地よさです。タオル生地の枕カバーで感じていた乾燥や、就寝中の寝返りによる摩擦が軽減されるため、朝起きたときの髪の絡まりや寝ぐせが抑えられ、手ぐしでスッとまとまるのを実感できます。ナイトキャップのように途中で脱げてしまう心配がないのも嬉しいポイント。

デリケートな素材のため、濡れた髪での使用を避け、お手入れ時は中性洗剤を使った手洗いや陰干しを推奨するなど少し丁寧な扱いが必要ですが、それを差し引いても余りある快適さ。高級感のあるシルクの枕カバーをお手頃価格で試せるのは、まさにスリコならではの魅力です。

睡眠中のヘアケアや肌の乾燥対策を気軽に始めたい方は、スリコの「《片面シルク100％》シルク枕カバー：L」を試してみてはいかがでしょうか。